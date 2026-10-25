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Иранские больные получили компенсации из стоимости конфискованной нефти США
Иранская судебная власть впервые привела в исполнение приговор о выплате компенсации больным буллезным эпидермолизом за счет конфискации партии американской нефти, заявил официальный представитель ведомства Али Каземи.
Судебная власть Ирана компенсировала ущерб пациентам с буллезным эпидермолизом, которых также называют «людьми-бабочками». Средства для выплат были получены благодаря изъятию партии американской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.
«В ходе этого дела впервые были защищены права детей и взрослых, больных буллезным эпидермолизом, и вынесенный приговор был приведен в исполнение», – сообщил Али Каземи.
Глава некоммерческой организации по защите «людей-бабочек» EB Home Хамид-Реза Хашеми-Голпаегани подчеркнул, что за 48 лет существования Исламской Республики власти впервые смогли достичь финансового результата в судебном процессе против Вашингтона и конфисковать американское имущество.
Иск к Соединенным Штатам был подан после того, как в мае 2018 года шведская компания, производящая обезболивающие повязки, прекратила поставки в Иран из-за страха перед вторичными американскими санкциями. В марте 2024 года тегеранский суд постановил конфисковать нефть с захваченного в Оманском заливе танкера Advantage Sweet, который перевозил сырье в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран впервые в истории Исламской Республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.
Летом под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.
В прошлом году американский суд выдал ордер на изъятие следовавшего к Венесуэле танкера Bella1 из-за подозрений в его участии в перевозке иранской нефти.