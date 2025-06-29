WP узнала о деморализации сотрудников Госдепа США после массовых увольнений

WP: Массовые увольнения деморализовали оставшихся сотрудников Госдепа США

Tекст: Ирма Каплан

По указанию госсекретаря Марко Рубио, в мае Госдепартамент проинформировал Конгресс о том, что планирует сократить персонал в США более чем на 15%, почти на 2 тыс. человек, в рамках масштабной реорганизации, направленной на устранение того, что он назвал «раздутой бюрократией, которая душит инновации и нерационально распределяет скудные ресурсы», пишет Washington Post (WP).

Рубио отдельно обвинил некоторые подразделения Госдепа в проведении «радикальной политической идеологии» и назначил увольнения на 1 июля, но выполнение плана зависит от положительного решения Верховного суда, который пока оценивает широкомасштабную попытку президента Дональда Трампа уволить федеральных служащих из многочисленных правительственных учреждений.

В период ожидания решения суда сотрудников Госдепартамента попросили поработать дополнительно, чтобы помочь американцам, находящимся в группе риска из-за эскалации на Ближнем Востоке.

«Оперативная группа, созданная 12 июня для управления эвакуацией, столкнулась с еще большим ощущением срочности после того, как Трамп распорядился о военном вмешательстве США в конфликт. Хотя круглосуточную операцию планируется вскоре свернуть в связи с прекращением огня между Ираном и Израилем, многие сотрудники Госдепа заявили, что считают оскорбительным призыв руководства добровольно выходить на дополнительные дежурства в преддверии грядущих увольнений», – говорится в статье.

«Выполнение дополнительных смен в то время, когда над нами висит эта перспектива, просто разрушительно сказывается на моральном состоянии», – признался один из сотрудников ведомстве.

По словам Тома Яздгерди, президента Американской ассоциации дипломатической службы, союза, представляющего американских дипломатов, заявил, что ожидаемые сокращения «демонстрируют серьезное пренебрежение к сотрудникам дипломатической службы, которые управляют многочисленными конфликтами и помогают американским гражданам на Ближнем Востоке и в других кризисных зонах».

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа устроила масштабную чистку кадров в Совете национальной безопасности (СНБ), затронувшую более сотни чиновников, включая карьерных и политических назначенцев.