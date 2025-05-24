CNN узнал о массовом увольнении десятков сотрудников СНБ США

CNN: Администрация Трампа устроила чистку кадров в Совете нацбезопасности

Tекст: Ирма Каплан

Более сотни сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме были отправлены в административный отпуск в пятницу в рамках реструктуризации, сообщает CNN.

Такое решение было принято временным советником по нацбезопасности и госсекретарем Марко Рубио.

«По словам представителя администрации, около 16:20 было разослано электронное письмо от главы аппарата СНБ Брайана Маккормака, в котором сообщалось, что у увольняемых есть 30 минут, чтобы навести порядок на своих рабочих местах», – сказано в материале.

Для отсутствующих предоставили отдельную процедуру возврата устройств.

В четверг Рубио провел встречу с руководителями подразделений, а в пятницу, до объявления об увольнениях, собрал старших директоров. Массовая чистка совпала с началом длинных выходных (в США 26 мая отмечают День поминовения погибших воинов – прим. ВЗГЛЯД) и вызвала резкую критику в администрации.

«СНБ, в состав которого входят эксперты по внешней политике всего правительства США, обычно является важнейшим органом для координации внешнеполитической программы президента. Но при президенте Дональде Трампе роль СНБ снизилась, и ожидается, что реорганизация еще больше снизит его значимость в Белом доме», – отметил CNN.

Ротация затронула как карьерных сотрудников, так и назначенцев администрации Трампа. Ранее в этом месяце бывший глава Совета Майк Уолтц был снят с должности после скандала с добавлением журналиста в секретный чат, а на его место временно назначен Марко Рубио.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет национальной безопасности США подвергся крупной реорганизации ради того, чтобы сократить число нелояльных администрации чиновников. Кроме того, Трамп считает СНБ настоящим «глубинным государством» и нацелен его уничтожить.



