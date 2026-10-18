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СК: Мошенники стали вовлекать россиян в свои схемы через установку сим-боксов
Главное военное следственное управление Следственного комитета России предупредило о новой схеме телефонных аферистов, которые убеждают обычных граждан устанавливать у себя дома специальное оборудование для подмены номеров.
Главное военное следственное управление Следственного комитета России сообщило о случаях массовых звонков и рассылок злоумышленников с подменных номеров с использованием сим-боксов, передает РИА «Новости».
«Злоумышленники используют специальное оборудование, позволяющее одновременно работать с большим количеством сим-карт. С его помощью они могут организовывать массовые звонки и рассылки, в том числе для реализации мошеннических схем», – отметили в ведомстве.
Аферисты размещают объявления о работе или рассылают сообщения, предлагая гражданам подключить к интернету специальную коробку и следить за ее работой. Людей убеждают, что оборудование предназначено для тестирования телефонии и маркетинговых звонков. В результате человек, через квартиру которого проходит канал связи, незаметно для себя становится соучастником преступления, добавили следователи.
В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет, а за диверсию и теракт – с 14 лет. При поступлении подозрительных звонков гражданам посоветовали немедленно прекращать разговор и не сообщать свои персональные данные.
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