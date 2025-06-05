Трамп заявил об ухудшении отношений с Маском

Трамп допустил разлад с Маском из-за его критики

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп не исключил, что отношения с Илоном Маском могли испортиться, передает ТАСС. Во время встречи с канцлером Германии Трамп отметил, что ранее у них были отличные отношения, однако теперь не уверен, что они сохранятся.

Причиной возможного разлада стали критические высказывания Маска в адрес крупного законопроекта о государственных расходах, который сейчас рассматривается Сенатом Конгресса США. Принятие этого документа активно поддерживает сам Трамп.

«Послушайте, у Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – заявил президент, отвечая на вопрос журналистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Дональда Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

Маск призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, поскольку считает, что он приведет к увеличению дефицита бюджета. Также Маск представил новый мессенджер XChat с функциями сквозного шифрования, исчезающих сообщений, аудио- и видеозвонков.