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    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины
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    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    9 комментариев
    30 мая 2025, 09:31 • Новости дня

    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа

    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Дональда Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

    В фрагменте интервью телеканалу CBS News, опубликованном до выхода полной версии беседы, Маск отметил, что ему было сложно высказываться, потому что его слова часто становились предметом споров, передает ТАСС.

    Он сказал, что не хотел бы критиковать администрацию, но и не желал брать на себя ответственность за ее решения, из-за чего оказался в непростой ситуации.

    Маск заявил, что в целом одобряет политику команды Трампа, но между ними возникали разногласия. В качестве примера он привел законопроект президента о сокращении государственных расходов, который сам Трамп называет «большим красивым законопроектом».

    Маск выразил мнение, что этот законопроект может быть либо большим, либо красивым, но не одновременно тем и другим.

    Ранее Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE. Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Он назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.

    28 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина

    Американист Дробницкий: Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием

    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп не смог победить «глубинное государство» и евроатлантистов, а также не ускорил урегулирование конфликта на Украине. На этом фоне он пытается жесткой риторикой воздействовать на российского коллегу Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер заявил, что Москва якобы «играет с огнем».

    «Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием. Главу Белого дома обложили со всех сторон как внутренние группы влияния, так и европейские силы. Ему пока не удалось победить ни на одном из направлений: ни USAID, ни так называемое глубинное государство, по сути, никуда не делись, система по-прежнему работает на всех уровнях власти в США», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Глава Белого дома не знает, что делать с евроатлантистами, демократами и участниками украинского урегулирования, и потому вынужден маневрировать вместо того, чтобы вести «генеральное сражение», – подчеркнул спикер.

    «Более того, если Трамп сейчас захочет выйти из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, он будет выглядеть проигравшим. Во-первых, он не урегулировал конфликт, как обещал. Во-вторых, распорядиться прекратить сотрудничество с Киевом по линии разведки он тоже не может», – заметил собеседник.

    «У него один выход – брать пример с 33-го президента США Гарри Трумэна, который одним указом «О лояльности» подчинил своим принципам весь американский госаппарат. Если нынешний глава Белого дома не решится на что-то аналогичное, перейдя к настоящей радикальной внутренней повестке, его попросту «съедят», – спрогнозировал эксперт.

    «Финальная стадия противостояния начнется в конце лета – начале сентября, когда запустится обсуждение по «Биллю об ассигнованиях». Если Трамп уступит демократам, то затем он проиграет и по всем остальным направлениям – американский парламент навалится на него всей мощью», – продолжил политолог.

    «Конгресс, безусловно, постарается ввести санкции против России. Причем вероятность принятия билля о санкциях против России увеличивается с каждым днем маневрирования Трампа. Он, конечно, выступит против, но пока неясно, попытается ли преодолеть вето», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы «играет с огнем». Так глава Белого дома выразил недовольство ходом мирного урегулирования на Украине и ударами России по Украине, осуществленными в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Путин не понимает: если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Также Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций в отношении России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что вопрос с санкциями окончательно не решен, президент рассматривает «все варианты», пишет The Guardian.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Трампа обусловлены напряженностью начала переговорного процесса и эмоциями. «Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», – отметил он.

    Тем временем американские законодатели усилили призывы к Трампу ввести санкции. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь настаивают на введении жестких «вторичных» рестрикций в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и сырье.

    Санкции могут затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от ограничений. Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут новые ограничения Вашингтона

    Коментарии (5)
    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    Коментарии (3)
    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

    Коментарии (9)
    29 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд по международной торговле США заявил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней, пишет NYT.

    «Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США», – пишет New York Times (NYT).

    Закон не определяет тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, поясняет газета, но Трамп все равно воспользовался своими полномочиями, сославшись на необходимость принятия решительных мер в ответ на целый ряд неотложных проблем.

    Представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения «опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу – это факты, которые суд не оспаривал».

    «Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране», – сказал он, добавив, что Трамп будет использовать «все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса».

    Решение суда дало исполнительной власти до 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин. Вскоре после вынесения решения суда по международной торговле Министерство юстиции США сообщило, что планирует подать апелляцию.

    Распоряжение суда останавливает 30-процентные тарифы Трампа в отношении Китая, 25-процентные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные на большинство товаров, поступающих в США. Однако это не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, уточняет CNN.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    При этом эксперты отметили, что эффект от введения пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    29 мая 2025, 00:56 • Новости дня
    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов

    Маск заявил, что никакой сделки с Дуровым не было

    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под постом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х, в котором опроверг сообщение о контракте на 300 млн долларов.

    «Никакой сделки не было», – написал Маск в комментарии под постом Дурова.

    В своем посте Дуров сообщал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке.

    «Мы с Илоном Маском договорились о сотрудничестве сроком на 1 год, чтобы внедрить технологии xAI @grok для более чем миллиарда наших пользователей и интеграции во все приложения Telegram», – сказано в сообщении Дурова.

    В Telegram-канале «Код Дурова» пользователи уже оценили «ход» Маска, отметив его непоследовательность и странное для бизнесмена поведение. Некоторые успели указать на активное падение Toncoin (криптовалюты децентрализованного блокчейна The Open Network (TON), которую разработала команда Telegram в 2018 году).

    Через некоторое время Дуров прокомментировал ситуацию, отметив, что никаких документов о сделке действительно не было подписано.

    «Он заявил, что действительно сделка не была подписана, так как формальности не были урегулированы», – сказано в посте Telegram-канала «Код Дурова».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Telegram и стартап xAI Маска заключили соглашение, по которому чат-бот Grok в течение года будет доступен пользователям мессенджера. До этого Маск объявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций социальной платформы X.

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    30 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается «любой ценой» вернуть США к антироссийскому курсу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

    По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.

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    28 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России

    Ушаков заявил о недостаточной информированности Трампа по ситуации на Украине

    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что российские удары на Украине наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.

    В интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину Ушаков отметил, что глава Белого дома осведомлен лишь о российских ответных мерах, но не знает, что Россия избегает ударов по гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что президенту США не сообщают о массовых террористических атаках со стороны Украины против российских городов. «В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», – заявил он.

    Помощник президента добавил, что российская сторона внимательно отслеживает все заявления американского лидера по ситуации на Украине. «Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать», – сказал он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов», сообщили военкоры. Трамп выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине.

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    29 мая 2025, 22:43 • Новости дня
    Апелляционный суд в США восстановил действие указов Трампа о пошлинах

    Tекст: Антон Антонов

    Американский апелляционный суд временно разрешил вновь применять торговые пошлины, введенные указами президента США Дональда Трампа, следует из решения суда.

    Апелляционный суд поддержал «ходатайство о немедленной административной приостановке» решений суда по международной торговле. Поясняется, что « решения и постоянные запреты» суда по международной торговле «приостанавливаются до дальнейшего уведомления» на время рассмотрения ходатайств, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США заявил, что Белый дом превысил полномочия при введении высоких тарифов, и большая часть этих тарифов должна быть отменена в течение десяти дней. Аналитики отметили, что это решение лишь ненадолго усложнит введение новых пошлин, не влияя на стратегию Белого дома.

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    27 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    @ PAVEL BEDNYAKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стремятся склонить администрацию Дональда Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом сообщил, что русофобские силы пытаются повлиять на администрацию Трампа по вопросу Украины, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, эти силы пытаются склонить Трампа к позиции, которую ранее занимал Джо Байден, и двигаться по пути эскалации конфликта.

    Министр подчеркнул, что представители этих кругов осознают происходящее и намеренно подталкивают США к более жесткой линии по Украине. Лавров отметил, что они хорошо понимают последствия подобной политики.

    Также Лавров заявил, что Трамп заинтересован в продолжении переговоров между Россией и Украиной. По словам министра, Трамп уже заявил, что считает этот конфликт не своей войной и выступает за поддержание диалога между сторонами. Он добавил, что инициатива переговоров была совместной с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    28 мая 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Политолог Ткаченко: США начали давить на Еврокомиссию для поддержки консервативных сил в Европе

    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти США заинтересованы в подъеме консервативных сил в Европе и пытаются сдержать неолибералов. Польская кампания станет для них проверкой на эффективность их электоральных сил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше.

    «Критика американских законодателей в адрес действующего польского правительства и ЕС абсолютно обоснована и вызвана целым рядом причин», – отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, Еврокомиссия и особенно некоторые отдельные ее представители оказывают давление на европейские политические силы, которые ориентируются на трампистские идеи. В Вашингтоне устали за этим наблюдать и перешли к действиям», – пояснил он.

    «Во-вторых, Белый дом считает, что сейчас Европа – то место, где аккумулируются силы, оппозиционно настроенные к Дональду Трампу. Они, по мнению администрации США, готовят удар на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году», – добавил собеседник.

    По его мнению, для Штатов и румынская история, и польская ситуация – это «проверка на эффективность их электоральной деятельности». Впрочем, в случае с выборами в Румынии Вашингтон хоть и высказывал возмущение ходом кампании и их итогами, но не так жестко, как в случае с Польшей.

    «Объясняется это тем, что Варшава – крайне важный союзник для американской стороны. Кроме того, если в Румынии особую роль сыграла Франция – партнер американцев, то в польском кейсе влияние оказывают структуры Джорджа Сороса», – детализировал Ткаченко.

    Политолог сомневается, что письмо конгрессменов кардинально изменит положение дел в Польше. «До второго тура президентских выборов осталось несколько дней. Я думаю, что Кароль Навроцкий может усилить свои позиции на 1-2%. Но по большому счету, для России это не имеет большого значения, поскольку оба кандидата – наши откровенные противники», – рассуждает аналитик.

    При этом происходящее любопытно с точки зрения проверки сил европейцев и американцев на «электоральном поле страны, которое еще пока только формируются как полноценное современное государство», уточнил спикер. «Соединенные Штаты играют в долгую. Они хотят подъема консервативных сил в Европе и сдерживания неолибералов», – подчеркнул эксперт.

    Если администрация Трампа потерпит поражение в этой борьбе, развернувшейся в Польше, то она может признать выборы недействительными. «Другое вопрос, что нет никакого формального механизма, который бы позволил это непризнание превратить во что-то серьезное. Я думаю, что все ограничится заявлением Госдепа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса», – заключил Ткаченко.

    Ранее члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах в Польше.

    Американские законодатели считают, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в преддверии голосования.

    Основные претензии касаются использования иностранного финансирования, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, для незаконной поддержки кандидата от правящей «Гражданской коалиции». Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования партии «Право и справедливость», несмотря на судебные решения, передает РИА «Новости».

    Как отмечает Politico, происходящие события поднимают сложные вопросы, касающиеся в том числе «роли ЕС в обеспечении честных выборов». В обращении американских законодателей к Урсуле фон дер Ляйен выражена «глубокая тревога в связи с сообщениями о событиях в Польше, которые могут подорвать целостность ее демократических процессов», пишет издание.

    Напомним, второй тур президентских выборов в Польше пройдет 1 июня. Участие в нем примут кандидат от правящей «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто из них предпочтительнее для России.

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    28 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»

    Трамп оценил участие Канады в системе «Золотым куполом» в 61 млрд долларов

    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп предложил Оттаве воспользоваться системой противоракетной обороны «Золотой купол» за внушительный 61 млрд долларов, пообещав бесплатную защиту в случае присоединения Канады к США.

    «Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей дивной системы «Золотой купол», что это обойдется в 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией. Однако участие будет стоить ноль  долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он добавил, что Канада якобы уже рассматривает предложение.

    Трамп ранее подробно рассказывал о планах по созданию системы противоракетной обороны для защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. По его словам, система будет готова к концу его президентского срока, однако технология с ракетами-перехватчиками космического базирования еще не проверена на практике.

    Общая стоимость проекта, по оценке Трампа, составит 175 млрд долларов, а для запуска инициативы Конгрессу предстоит выделить 25 млрд долларов. Вместе с тем Бюджетное управление Конгресса считает, что на полное развертывание космических перехватчиков потребуется до 542 млрд долларов на срок 20 лет, пишет Financial Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заявили о превращении космоса в арену войны из-за американской системы ПРО «Золотой купол».

    В МИД КНДР предупредили об угрозе ядерной гонки и милитаризации космоса из-за инициативы «Золотой купол». Однако замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет.

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    30 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    @ Boris Roessler/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной», для США вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

    Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

    Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

    По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

    Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.

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    27 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Трамп назвал Кавелашвили президентом Грузии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп в поздравительном письме обратился к Михаилу Кавелашвили, назвав его президентом Грузии.

    Текст письма, распространяемого пресс-службой действующего президента страны Михаила Кавелашвили, приводит слова Дональда Трампа, который обратился к нему с обращением «господин президент», пишет портал Interpressnews.

    В послании Трамп отметил 107-ю годовщину независимости Грузии, назвав эту дату эпохальной в борьбе грузин за самостоятельность, безопасность и национальную идентичность.

    Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена укреплять мирные и продуктивные отношения с грузинским правительством. Трамп также выразил ожидание углубления экономических связей между США и Грузией за счет поддержки справедливой торговли и расширения сотрудничества.

    Ранее грузинский политолог Давид Картвелишвили заявил, что Грузии не стоит ожидать перезагрузки отношений с США и рассчитывать на отмену американских санкций.

    В ноябре экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным». Она осталась ночевать в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили и грозила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий.

    Кроме того, Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелегитимными, потому что «никто никого не выбирал».

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