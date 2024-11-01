Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.0 комментариев
Bild: Программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась
Программа по ускоренному трудоустройству украинцев в Германии не привела к ожидаемым результатам, несмотря на усилия правительства, количество получателей социальных пособий продолжает расти, отмечают местные СМИ.
Программа по ускоренному трудоустройству украинцев в Германии провалилась, сообщает Bild со ссылкой на данные Федеральной счетной палаты ФРГ. Согласно информации, около 720 тыс. украинцев, включая примерно 500 тыс. трудоспособных, получают социальные пособия. Ежемесячные затраты на это составляют около 539 млн евро, что значительно больше по сравнению с ноябрем 2022 года, когда эти расходы были на уровне 445 млн евро, передает ТАСС. Число получателей пособий продолжает увеличиваться, подчеркивает газета.
Инициатива, представленная министром труда Германии Хубертусом Хайлем, столкнулась с серьезными препятствиями. Одной из причин стало долгое ожидание интеграционных курсов и отказ от них по состоянию здоровья без предоставления справок. После завершения курсов выпускники обязаны посещать центры занятости каждые шесть недель, но время ожидания записи в 2023 году составило в среднем 115 дней.
В прошлом году только 20% прошедших курсы получили предложения о трудоустройстве, а в 2024 году этот показатель увеличился до 40%. Тем не менее в 2023 году ни один украинец из тех, кто получил предложение, не вышел на работу. Меньше 1% приняло предложения, отмечает Bild. Центры занятости зачастую принимают отказ от трудоустройства без проверки, когда получатели пособий заявляют, что работа для них «неразумна».
Депутат Бундестага Кай Уиттакер критически отозвался о ситуации, заявив: «Правящая коалиция «Светофор» снова лжет сама себе. Турбо-трудоустройство стало турбо-провалом». Он отметил, что менее трети украинцев работают в Германии спустя более двух лет после начала конфликта на Украине. Это, по его словам, свидетельствует о несостоятельности программы, а Хубертус Хайль, по мнению политика, должен был бы называться министром продовольствия, а не труда. Всего с февраля 2022 года в Германию прибыли около 1,8 млн украинцев, которые, в отличие от других мигрантов, получают гражданское пособие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии признали выплаты беженцам с Украины несоответствующими текущей обстановке, что вызвало необходимость пересмотра пособий. Германия решила лишить украинских беженцев пособия в размере 563 евро, что связано с изменениями в экономической ситуации страны. Газета также сообщала, что число беженцев и претендентов на убежище в Германии, которых нельзя депортировать, достигло 3,5 млн человек, установив новый рекорд.