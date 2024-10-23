Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
Украинцы в Германии лишатся гражданского пособия в 563 евро вследствие изменения социальной политики, предусматривающей переориентацию льгот для беженцев, заявил министр финансов Кристиан Линднер, сообщает Deutsche Welle* (признана иноагентом).
Линднер объявил о планах отменить выплату гражданского пособия (Burgergeld) для украинцев. Эта выплата, составляющая 563 евро в месяц, предоставляется безработным гражданам Германии. В то время как украинцы получают эту поддержку с июня 2022 года, Линднер отметил: «Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины. Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы».
Министр подчеркнул, что украинцы, подобно другим беженцам, должны будут получать пособие в 460 евро, что меньше чем Burgergeld. Несмотря на это, Линднер заверил, что украинцам не потребуется проходить процедуру предоставления убежища, однако они не будут автоматически получать гражданское пособие.
По данным Deutsche Welle*, в Германии сейчас находится около 1,2 млн украинцев, и из них 65% получают Burgergeld. Эта доля значительно превышает показатели среди беженцев из других стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС с целью их возвращения домой, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал эту инициативу в контексте интеграции граждан в украинское общество.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента