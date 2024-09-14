На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
На Украине поддержали призыв Польши не платить пособия украинским беженцам
Reuters: Глава МИД Украины Сибига одобрил предложение Сикорского не платить пособия украинским беженцам
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС, чтобы украинцы скорее вернулись домой, сообщило Reuters.
Сикорский считает, что прекращение выплаты пособий украинским беженцам не позволит украинским мужчинам избегать призыва по мобилизации на Украине.
«ЕС нужно выработать программы по возвращению украинцев домой. И я поддерживаю идею Сикорского», – цитирует РИА «Новости» Сибигу.
Ранее депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что украинцы за рубежом начали массово отказываться от гражданства Украины.
Между тем, председатель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Добриндт выступил с предложением сделать наличие работы обязательным условием для украинских беженцев, проживающих в Германии.