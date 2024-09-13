Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.56 комментариев
В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства
Депутат Рады Княжицкий: В посольствах лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства
В посольствах за рубежом лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства из-за прекращения оказания консульских услуг военнообязанным гражданам, сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.
Он также сообщил, что люди с двойным гражданством пытаются избавиться от украинских паспортов. По его словам, причина массового отказа от гражданства Украины – прекращение оказания консульских услуг военнообязанным мужчинам по приказу МИДа, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Княжицкий сообщил, что посольства пытаются возобновить предоставление консульских услуг.
Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.