В Раде сообщили о 800 тыс. скрывающихся от мобилизации украинцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью газете Financial Times он сказал, что многие украинские мужчины «ушли в подполье», сменив место жительства и получая зарплату наличными.

По словам Наталухи, компании на Украине уже потеряли около 20% работников из-за мобилизации, а еще больше могут уехать с Украины из-за регулярных отключений электричества. Он добавил. что все больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы, передает ТАСС.

Наталуха заявил, что рассматриваемые в Раде законопроекты о так называемом экономическом бронировании работников позволят забронировать от армии приблизительно 895 тыс. человек, соответственно в госбюджет поступит около 200 млрд гривен (свыше 4,8 млрд долларов).

Ранее Наталуха заявил, что ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой.