Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В Раде сообщили о 800 тыс. скрывающихся от мобилизации украинцев
Около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
В интервью газете Financial Times он сказал, что многие украинские мужчины «ушли в подполье», сменив место жительства и получая зарплату наличными.
По словам Наталухи, компании на Украине уже потеряли около 20% работников из-за мобилизации, а еще больше могут уехать с Украины из-за регулярных отключений электричества. Он добавил. что все больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы, передает ТАСС.
Наталуха заявил, что рассматриваемые в Раде законопроекты о так называемом экономическом бронировании работников позволят забронировать от армии приблизительно 895 тыс. человек, соответственно в госбюджет поступит около 200 млрд гривен (свыше 4,8 млрд долларов).
Ранее Наталуха заявил, что ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой.