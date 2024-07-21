От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?25 комментариев
На Украине подсчитали общий объем взяток для «бронирования» от армии
Депутат Рады Наталуха: Украинцы платят ежегодно до 2 млрд долларов, чтобы не попасть на фронт
Ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой, заявил депутат Рады Дмитрий Наталуха.
Парламентарий в эфире украинского телевидения назвал эти взятки «теневым экономическим бронированием», передает РИА «Новости».
Он добавил, что объемы этого «бронирования» составляют от 700 млн долларов до 2 млрд долларов.
Ранее на Украине обсуждался законопроект об «экономической брони от армии». Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные действия приближают киевский режим к поражению в конфликте с Россией.