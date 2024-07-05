Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

Tекст: Николай Стороженко

Не менее двухсот мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть Украину – такую статистику озвучил глава комитета по экономическому развитию Верховной рады (ВР) Украины Дмитрий Наталуха. Речь, разумеется, о попытках нелегального пересечения границы – вернее, тех из них, которые фиксируются и пресекаются Госпогранслужбой Украины. Реальные цифры, скорее всего, существенно больше.



Но почему о количестве ухилянтов вдруг заговорили в комитете по экономическому развитию? Есть причина. Именно этот комитет уже не впервые пытается протолкнуть законопроект о так называемом экономическом бронировании. Суть его – не подвергать мобилизации украинцев с большими зарплатами. Дать им железную бронь от армии. А в окопы бросать только тех, у кого зарплата маленькая.

Как на Украине работает бронь от армии

Сегодня на Украине есть несколько видов брони для занятых в тылу.

1. Работающие на предприятиях Укроборонпрома и/или по его заказам;

2. Бронирование по спискам Минэкономики (для предприятий критической инфраструктуры и приравненных к ним);

3. Сотрудники органов власти и силовых структур (депутатов и охраняющих их полицейских никто на фронт не потащит);

4. Отсрочка для учащихся (в том числе в аспирантуре).

5. Разнообразные неофициальные формы уклонения. Тут масса вариантов: близость к окружению Зеленского; занятость в «дружинах», помогающих ТЦК; взятки военкомам.

Получается, что те, кто не попадает ни в одну из этих категорий, не имеют иного выхода, кроме как ждать повестки: формально перед законом все равны. И вот тут слово берут экономисты.

Большая часть бюджета Украины сегодня расходуется на нужды ВСУ. А наполняется бюджет за счет налоговых отчислений физических и юридических лиц. И если перед законом эти физлица равны, то перед бюджетом – нет: зарплаты, а значит и налоги с них, бывают разными. Недавно мы уже писали о перспективах налоговой реформы на Украине. После такой реформы мобилизовывать украинцев с высокими зарплатами станет еще более невыгодно. Мобилизация высокооплачиваемых – прямые убытки для бюджета.

Война для бедных

Тема эта скандальная. Еще в 2023 году украинские депутаты предпринимали несколько попыток провести через ВР то, что в народе тут же прозвали откупом от мобилизации. «Экономическое бронирование».

«День, когда эта война официально станет войной бедняков, станет днем начала поражения и конца государства...

Уже сейчас это война для бедняков, но пока неофициально. Потому что мажоры в Днепре, Харькове, Павлограде или Киеве чувствуют себя довольно уверенно, а судя по регулярным видео с гламурных тусовок – еще и нагло», – возмущается офицер ВСУ Роман Гасько.

Однако у его оппонентов тоже есть весомые аргументы. «Без нашей экономики, без налогов не будет, на что финансировать фронт», – говорит глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

Его коллеги из комитета по экономическому развитию полностью с этим согласны. Поэтому внесли сразу три законопроекта – в надежде, что в каком-то виде «экономическую бронь» все же удастся ввести, поправив тем самым финансовые дела Украины.

Что почем

Сейчас украинские депутаты предлагают обществу такие варианты «экономической брони». Во-первых, ввести повышенный военный сбор (налог) за каждого забронированного работника. Сегодня его размер составляет 1,5% от заработной платы (после налоговой реформы могут повысить до 4,5-5%). Однако для новозабронированных такой сбор составит фиксированные 20 400 гривен в месяц (примерно 44-45 тыс. рублей по текущему курсу).

Данная сумма почти равняется средней зарплате (20 500 гривен) – и вряд ли это совпадение.

Тем самым один такой забронированный своим военным сбором будет покрывать расходы на одного мобилизованного (20 100 гривен – основная зарплата рядового состава ВСУ, без доплат за нахождение на передовой и т. п.).

Вторая модель предусматривает бронирование работников с зарплатой выше 36,4 тыс. гривен (около 78 тыс. рублей). Однако для этого предприятие не должно иметь задолженностей по налогам, а максимальное количество работников, которых можно таким образом забронировать, пока обсуждается (30-50%).

Третья модель сочетает первые две и предусматривает бронирование наемных работников с зарплатой выше 36,4 тыс. гривен. А вот физлицам-предпринимателям придется платить военный сбор в размере 20 400 гривен.

Необходимость таких мер объясняется не только бегством мужчин за границу. Те, кто не бежит, прибегают к фиктивным увольнениям, становясь «невидимками» для налоговой. От мобилизации уклоняются, но и налоги платить перестают.

И не только наемные работники. Статистика показывает, что за первые шесть месяцев 2024 года закрылось почти 92 тыс. физлиц-предпринимателей (в полтора раза больше, чем за тот же период 2023 года). Причем наиболее высокие темпы наблюдались в мае (вступил в силу закон об ужесточении мобилизации). А значит государству, скорее всего, придется идти на компромисс хоть в каком-то виде – связь между ужесточением мобилизации и нежеланием украинцев служить (а также падением поступлений в бюджет) очевидна.

«Почти один миллион мужчин призывного возраста вне реестра [военнообязанных]. Государство ничего о них не знает [кроме ИНН]. Власть ищет решение проблемы», – говорит депутат Наталуха. Видимо, намекая, что если уж они не служат, то пусть хотя бы откупятся и возобновят уплату налогов.

Счет на миллиарды

По подсчетам авторов законопроекта, правом на откуп могут воспользоваться 1,4-1,5 млн украинцев, давая в казну до 347 млрд грн (8,5 млрд долл.) повышенного военного сбора ежегодно. Такие суммы действительно позволили бы Киеву свести концы с концами. Но осталось ли сегодня на Украине столько мужчин с большими зарплатами? Об этом ничего не сообщается.

Есть еще один важный момент в этой арифметике. По сути, депутаты предлагают украинцам платить государству вместо того, чтобы платить военкомам. За липовые отсрочки, снятие с учета, фейковые болезни и т.п. схемы уклонения. За 2,5 года это успело стать новой криминальной индустрией. И наверняка немалая часть этих сумм уходит на самый верх.

А значит, внутри киевского режима есть масса людей, лично заинтересованных не допустить легализации откупа. Тогда как среди сторонников такой заинтересованности нет. И можно ожидать, что законопроекты снова торпедируют. Под басни о том, что отстаивать незалежность Украины (на пользу США и НАТО) – священный долг каждого украинца.

И это к лучшему, пожалуй. Пусть зло пожирает само себя.