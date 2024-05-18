«Ухилянты» нашли три способа перехитрить Зеленского

Ужесточение мобилизации станет тяжелым испытанием для украинцев

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу на Украине вступает в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Для ВСУ проблемы с уклонистами стали повсеместны, особенно остро это проявилось после провала «контрнаступа» летом прошлого года – от былого «патриотического подъема» не осталось и следа.

Теперь сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) регулярно проводят рейды и применяют силу, а в армию попадают даже непригодные по состоянию здоровья. Почти каждый такой рейд приводит к конфликтам жителей Украины с военкомами. Периодически всплывают факты избиения людей сотрудниками армейских ведомств. Нередки и смерти. В апреле сообщалось о том, что около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну.

Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам. Находящиеся за рубежом граждане, когда Зеленский только подписал закон, массово обеспокоились продлением срока действия своих загранпаспортов. По всей Европе у консульств государства наблюдались длинные колонны из беженцев, опасающихся депортации на родину. Также они проводили митинги и флешмобы «ухилянтов» в соцсетях.

Для «ухилянтов» (уклонистов) предусмотрены различные меры наказания. Так, 17 мая Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение воинского учета. Например, для физлиц они составят до 25 тыс. гривен (58 тыс. рублей), а за неуплату может грозить арест имущества и списание средств со счета.



Одновременно с этим на Украине приняли закон о мобилизации отдельных категорий заключенных. Благодаря этой инициативе в ВСУ могут мобилизовать до 20 тыс. человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла новый закон о мобилизации актом геноцида в отношении украинцев «со стороны киевского режима и тех, кто за ним стоит». А постпред России при ООН Василий Небензя заявлял о рекордных масштабах уклонения от мобилизации – только в Румынию сбежали 11 тысяч мужчин призывного возраста.



Среди популярных способов сбежать из Украины лидируют переходы через КПП по поддельным документам. В одних случаях для этого используются справки об инвалидности, в других – волонтерские документы, в третьих – переодевание в священнослужителей и женщин.

Кроме того, украинцы пытаются обходить КПП на границе с Молдавией, а в случае с Румынией и Венгрией – через реки и горы в Карпатах. В этой связи печально известной стала река Тиса, откуда местные власти выловили 30 утопленников. По неофициальным данным, их гораздо больше, а количество тех, кому повезло, идет на сотни.

Дальнобойщики тоже становятся «ухилянтами». На границе с Молдавией некоторые украинцы оставляют машины прямо на транзитной дороге Маяки-Удобное в Одесской области, чтобы перейти границу пешком и остаться незамеченными. В иных случаях дальнобойщики пересекают границы с грузом, после чего бросают свои фуры прямо за КПП.



В экспертном сообществе сомневаются в том, что ужесточение мобилизации позволит Зеленскому насытить войска. Украинские аналитики считают, что ВСУ необходимо мобилизовать от 300 до 500 тыс. человек, однако качество это мобилизаций вызывает большие вопросы. «По ряду данных, мобилизацией компенсируются 25% от убыли на фронте, поэтому я не стал бы прогнозировать кардиальных изменений. Когда перед человеком стоит выбор между штрафом, блокировкой счетов или практически гарантированной смертью, то люди, конечно же, продолжат уклоняться», – уверен экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

С ужесточением призыва в украинском обществе все больше растет недоверие к политике Зеленского, у украинцев все меньше веры в смысл дальнейшего противостояния. Именно этим, в первую очередь, объясняется массовая эмиграция с Украины. «Бессмысленно умирать никто не хочет», – пояснил Царев.

Однако военкомы ужесточили отлов людей на улицах. Это происходит незаконными методами по отработанной схеме – хватают даже водителей рейсовых автобусов и фур. «Предприятия тоже обязали вести учет и обеспечивать «доставку» своих военнообязанных сотрудников в военкоматы», – отметил Царев.

По его словам, универсальной схемы уклонения от мобилизации не существует и каждое решение индивидуально. «У кого-то есть знакомые и деньги. У кого ничего нет, тот рассчитывает на авось. Кому-то удается уехать за пределы Украины на дальнобойной фуре. Все действуют по-разному», – добавляет спикер.

«Смысл нового закона не в том, чтобы уничтожить возможные схемы уклонения от мобилизации, а в том, чтобы оценить реальный мобилизационный ресурс на Украине и поставить всех на учет. На Западе и в Киеве не понимают, сколько людей они могли бы мобилизовать.

Миллионы человек выехали, еще несколько миллионов нигде не числятся», – подчеркивает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). По ее мнению, никакие законы не смогут уничтожить схемы уклонения от мобилизации. «Это происходит с помощью взяток пограничникам и сотрудникам медкомиссий, незаконного пересечения границ, через реки. По рассказам людей, с которыми я контактирую, поток желающих уехать с Украины лишь возрастет», – отметила спикер.

Она уверена, что скрыться от призыва с помощью поддельных справок станет сложнее и дороже. «По новому закону, годными будут считаться люди с грыжами, инфекционными заболеваниями, туберкулезом и даже с определенными видами инвалидности. Им теперь придется делать дополнительные справки», – пояснили спикер.

Также на Украине возрастет спрос на поддельные документы о многодетности. Как показывает практика, с помощью коррупции и судов нередко происходит «легализация якобы рожденных на территории ЛНР и ДНР детей, благодаря чему мужчина становится многодетным отцом».

«Еще вариант: женщину могут умышленно лишить родительских прав и тогда ее муж официально становится отцом-одиночкой, что позволяет ему выехать за границу. Таким образом люди придумывают все больше новых ухищрений, чтобы избежать призыва в армию», – отметила Шеслер.

Она тоже отметила ужесточение отлова людей на улицах: теперь это происходит в Киеве, чего раньше не было. «В украинской столице насильно грузят в бусики. Все это приводит к катастрофической нехватке рабочей силы среди курьеров, водителей фур, сотрудников общепита, продавцов. Люди поголовно увольняются и прячутся от мобилизации», – рассказала председатель СППУ.

Кроме того, ужесточение законодательства, уверен Царев, еще больше усугубит ситуацию с коррупцией.

«Сколько существует независимая Украина, столько чиновники и служащие берут взятки. Никому не удалось это пресечь. Возможно, украинских взяточников, которые за деньги спасают людей от мобилизации, в будущем назовут праведниками, как тех, кто спасал евреев от преследования в нацистской Германии», – добавил спикер. Вопрос с выездом можно решить за сумму от 10 до 15 тыс. долларов.

В итоге у украинцев остается три реальных способа уклониться от мобилизации. При наличии средств Шеслер советует делать липовые справки и уезжать. Это хоть и дорогой способ, но популярный. «Второй способ: если есть здоровье – пересечь границу через горы или вплавь через Тису. Если нет ни денег, ни здоровья, тогда есть третий способ – сидеть дома, избегать любых контактов с ТЦК и искать другие возможности для бегства», – перечислила Шеслер.

Еще один вариант, но совсем крайний – купить в даркнете свидетельство о смерти за 10 тыс. долларов или любые другие фальшивые документы. «Однако в таком случае человек рискует лишиться всех гражданских прав и имущества. Хотя отчаявшиеся люди идут и на такое», – заключила эксперт.