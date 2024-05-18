  • Новость часаВ Бишкеке в ходе ночных беспорядков пострадали 29 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Стало известно, каким оружием был уничтожен склад ВСУ в Одессе
    Мэр Тбилиси: Приехавшие к нам министры ЕС заслужили «пинка под зад»
    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС
    В США выразили беспокойство развитием отношений России и Китая
    Беглов: Взрыв в Военной академии связи в Петербурге не связан с терроризмом
    Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    Саакашвили присвоил себе авторство гимна Грузии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    39 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    13 комментариев
    18 мая 2024, 10:10 • В мире

    «Ухилянты» нашли три способа перехитрить Зеленского

    Ужесточение мобилизации станет тяжелым испытанием для украинцев

    «Ухилянты» нашли три способа перехитрить Зеленского
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Киевский режим продолжает закручивать гайки тотальной мобилизации: на Украине вступает в силу соответствующий закон. Какие новые меры придумали украинские власти для того, чтобы загнать жителей страны в ВСУ – и как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и все-таки остаться в живых?

    В субботу на Украине вступает в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Для ВСУ проблемы с уклонистами стали повсеместны, особенно остро это проявилось после провала «контрнаступа» летом прошлого года – от былого «патриотического подъема» не осталось и следа.

    Теперь сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) регулярно проводят рейды и применяют силу, а в армию попадают даже непригодные по состоянию здоровья. Почти каждый такой рейд приводит к конфликтам жителей Украины с военкомами. Периодически всплывают факты избиения людей сотрудниками армейских ведомств. Нередки и смерти. В апреле сообщалось о том, что около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну.

    Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам. Находящиеся за рубежом граждане, когда Зеленский только подписал закон, массово обеспокоились продлением срока действия своих загранпаспортов. По всей Европе у консульств государства наблюдались длинные колонны из беженцев, опасающихся депортации на родину. Также они проводили митинги и флешмобы «ухилянтов» в соцсетях.

    Для «ухилянтов» (уклонистов) предусмотрены различные меры наказания. Так, 17 мая Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение воинского учета. Например, для физлиц они составят до 25 тыс. гривен (58 тыс. рублей), а за неуплату может грозить арест имущества и списание средств со счета.

    Одновременно с этим на Украине приняли закон о мобилизации отдельных категорий заключенных. Благодаря этой инициативе в ВСУ могут мобилизовать до 20 тыс. человек.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла новый закон о мобилизации актом геноцида в отношении украинцев «со стороны киевского режима и тех, кто за ним стоит». А постпред России при ООН Василий Небензя заявлял о рекордных масштабах уклонения от мобилизации – только в Румынию сбежали 11 тысяч мужчин призывного возраста.

    Среди популярных способов сбежать из Украины лидируют переходы через КПП по поддельным документам. В одних случаях для этого используются справки об инвалидности, в других – волонтерские документы, в третьих – переодевание в священнослужителей и женщин.

    Кроме того, украинцы пытаются обходить КПП на границе с Молдавией, а в случае с Румынией и Венгрией – через реки и горы в Карпатах. В этой связи печально известной стала река Тиса, откуда местные власти выловили 30 утопленников. По неофициальным данным, их гораздо больше, а количество тех, кому повезло, идет на сотни.

    Дальнобойщики тоже становятся «ухилянтами». На границе с Молдавией некоторые украинцы оставляют машины прямо на транзитной дороге Маяки-Удобное в Одесской области, чтобы перейти границу пешком и остаться незамеченными. В иных случаях дальнобойщики пересекают границы с грузом, после чего бросают свои фуры прямо за КПП.

    В экспертном сообществе сомневаются в том, что ужесточение мобилизации позволит Зеленскому насытить войска. Украинские аналитики считают, что ВСУ необходимо мобилизовать от 300 до 500 тыс. человек, однако качество это мобилизаций вызывает большие вопросы. «По ряду данных, мобилизацией компенсируются 25% от убыли на фронте, поэтому я не стал бы прогнозировать кардиальных изменений. Когда перед человеком стоит выбор между штрафом, блокировкой счетов или практически гарантированной смертью, то люди, конечно же, продолжат уклоняться», – уверен экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

    С ужесточением призыва в украинском обществе все больше растет недоверие к политике Зеленского, у украинцев все меньше веры в смысл дальнейшего противостояния. Именно этим, в первую очередь, объясняется массовая эмиграция с Украины. «Бессмысленно умирать никто не хочет», – пояснил Царев.

    Однако военкомы ужесточили отлов людей на улицах. Это происходит незаконными методами по отработанной схеме – хватают даже водителей рейсовых автобусов и фур. «Предприятия тоже обязали вести учет и обеспечивать «доставку» своих военнообязанных сотрудников в военкоматы», – отметил Царев.

    По его словам, универсальной схемы уклонения от мобилизации не существует и каждое решение индивидуально. «У кого-то есть знакомые и деньги. У кого ничего нет, тот рассчитывает на авось. Кому-то удается уехать за пределы Украины на дальнобойной фуре. Все действуют по-разному», – добавляет спикер.

    «Смысл нового закона не в том, чтобы уничтожить возможные схемы уклонения от мобилизации, а в том, чтобы оценить реальный мобилизационный ресурс на Украине и поставить всех на учет. На Западе и в Киеве не понимают, сколько людей они могли бы мобилизовать.

    Миллионы человек выехали, еще несколько миллионов нигде не числятся», – подчеркивает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). По ее мнению, никакие законы не смогут уничтожить схемы уклонения от мобилизации. «Это происходит с помощью взяток пограничникам и сотрудникам медкомиссий, незаконного пересечения границ, через реки. По рассказам людей, с которыми я контактирую, поток желающих уехать с Украины лишь возрастет», – отметила спикер.

    Она уверена, что скрыться от призыва с помощью поддельных справок станет сложнее и дороже. «По новому закону, годными будут считаться люди с грыжами, инфекционными заболеваниями, туберкулезом и даже с определенными видами инвалидности. Им теперь придется делать дополнительные справки», – пояснили спикер.

    Также на Украине возрастет спрос на поддельные документы о многодетности. Как показывает практика, с помощью коррупции и судов нередко происходит «легализация якобы рожденных на территории ЛНР и ДНР детей, благодаря чему мужчина становится многодетным отцом».

    «Еще вариант: женщину могут умышленно лишить родительских прав и тогда ее муж официально становится отцом-одиночкой, что позволяет ему выехать за границу. Таким образом люди придумывают все больше новых ухищрений, чтобы избежать призыва в армию», – отметила Шеслер.

    Она тоже отметила ужесточение отлова людей на улицах: теперь это происходит в Киеве, чего раньше не было. «В украинской столице насильно грузят в бусики. Все это приводит к катастрофической нехватке рабочей силы среди курьеров, водителей фур, сотрудников общепита, продавцов. Люди поголовно увольняются и прячутся от мобилизации», – рассказала председатель СППУ.

    Кроме того, ужесточение законодательства, уверен Царев, еще больше усугубит ситуацию с коррупцией.

    «Сколько существует независимая Украина, столько чиновники и служащие берут взятки. Никому не удалось это пресечь. Возможно, украинских взяточников, которые за деньги спасают людей от мобилизации, в будущем назовут праведниками, как тех, кто спасал евреев от преследования в нацистской Германии», – добавил спикер. Вопрос с выездом можно решить за сумму от 10 до 15 тыс. долларов.

    В итоге у украинцев остается три реальных способа уклониться от мобилизации. При наличии средств Шеслер советует делать липовые справки и уезжать. Это хоть и дорогой способ, но популярный. «Второй способ: если есть здоровье – пересечь границу через горы или вплавь через Тису. Если нет ни денег, ни здоровья, тогда есть третий способ – сидеть дома, избегать любых контактов с ТЦК и искать другие возможности для бегства», – перечислила Шеслер.

    Еще один вариант, но совсем крайний – купить в даркнете свидетельство о смерти за 10 тыс. долларов или любые другие фальшивые документы. «Однако в таком случае человек рискует лишиться всех гражданских прав и имущества. Хотя отчаявшиеся люди идут и на такое», – заключила эксперт.

    Главное
    В Бишкеке прошли протесты из-за драки с иностранцами
    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории
    Петербургский суд арестовал активы и счета Unicredit Bank
    Трамп объяснил конфликт на Украине «глупостью» американских властей
    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков
    Danone продала свой бизнес в России
    В Минкультуры заявили о кратном росте качества российского кино

    Россия и Китай решили защищать торговлю от американских санкций

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали важный сигнал, что готовы вместе найти выход из возникших проблем с банковскими расчетами в торговле из-за вторичных санкций США. Как Москва и Пекин могут убрать третьего лишнего из торговли друг с другом? Подробности

    Перейти в раздел

    Путина в Китае встретили по фэншую

    В ходе госвизита Владимира Путина в Китай стороны договорились углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отношения двух стран Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек». В чем заключаются особенности этого визита, каковы его предварительные итоги и чем встреча Путина в Пекине отличалась от приема лидеров других государств? Подробности

    Перейти в раздел

    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

    Перейти в раздел

    Либералы и русофобы доводят Словакию до гражданской войны

    Покушение на премьер-министра Словакии только кажется действием фанатика-одиночки. На самом же деле за этим преступлением стоит кардинальный раскол словацкого общества, пропаганда либералов и русофобов – и, конечно же, подоплекой ко всему этому является отношение словаков и к России, и к Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............