Почему украинцы стали убивать военкомов

Tекст: Василий Стоякин

Если посмотреть на данные украинских социологических служб, то легко обнаружить единство нации: украинцы в основной массе верят в победу над Россией и не готовы к каким-либо уступкам ради мира. Но если посмотреть на будни работы украинских территориальных центров комплектации (ТЦК, военкоматов), то всё оказывается не столь однозначно. Это единство на самом деле только призрак.



Значительный резонанс вызвало на Украине интервью командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, который пожаловался на то, что украинцы, дескать, неправильно относятся к военкомам: «От очередей к ТЦК (военкоматам) и мемам «как служить – все больные, а как воевать – все здоровые», мы дошли до травли военных из ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины».

При этом «сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть людоловами?» (людоловами на средневековой Украине называли крымских татар, захватывавших людей для продажи в рабство). Ну и, разумеется, если происходят какие-то нарушения закона при мобилизации, то, по мысли киевских властей, виноваты сами мобилизованные – а почему они еще не фронте?

ТЦК активничают потому, что там сплошь головорезы (из признания Павлюка следует, что сейчас там служат те, кто в 2022 году пошел на фронт добровольно). А еще потому, что боятся за свою голову (военкомов, не выполнивших план по «могилизации», самих отправляют на фронт). Но у них план по валу связан с тем, что в ВСУ критически не хватает солдат.

На это обращают внимание и западные СМИ. The Wall Street Journal пишет, что «нехватка солдат является самой большой проблемой Украины за год, где командиры говорят, что их цель – удержаться и восстановить силы. (…) Подавляющее большинство украинцев поддерживает свое правительство в борьбе с Россией. Однако провал крупного украинского контрнаступления в прошлом году, когда Киев потерял десятки тысяч военнослужащих, ослабил уверенность украинцев в том, что они сумеют освободить утраченные территории, поскольку они видят, как истощается их живая сила».

Западные «союзники», со своей стороны, хотят видеть, что сама Украина достаточно старается в борьбе. Хотя иногда кажется, что их больше интересует уничтожение человеческого ресурса Украины, которую они давно уже списали в усушку и утруску.

Вот, например, американский сенатор Линдси Грэм, по информации The Washington Post, устроил «не халявщикам, но партнерам» настоящий разнос из-за того, что на Украине до сих пор не принят новый закон о мобилизации: «Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей». Кстати, Грэм ошибся – нормы законопроекта предполагают возможность мобилизации с 19 лет…

Депутаты Верховной рады, между тем, голосовать за законопроект не хотят. Причем связано это не с тем даже, что закон плохой – как это часто делается на Украине, большая часть откровенно конфликтных норм (вроде мобилизации инвалидов) специально предназначена для того, чтобы их выбросить из текста в знак учета общественного мнения. Главная причина состоит в том, что мобилизация в обществе крайне непопулярна.

В стране постоянно проходят акции протеста. Из недавних – на Закарпатье люди перекрыли киевскую трассу в районе Мукачево из-за мобилизации в регионе.

Интересно пишет одна из организаторов акции: «Все понимают, что идет война, нужна мобилизация, боремся за независимость и за лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц – это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека». Можно сказать, кстати, что на такие претензии Павлюк как раз и ответил – какие такие свободы у рабов американского капитала?

С начала года все чаще встречаются сообщения об убийствах сотрудников ТЦК. Весьма характерную новость публикует украинский журналист, бывший политзаключенный Дмитрий Василец: «Харьковская областная прокуратура объявила в розыск жителя Харькова, который убил сотрудника местного ТЦК. Он не только его выследил, но и взял его в плен, долго истязал в подвале частного дома, а после убил».

Альтернативный вариант – люди соглашаются скорее попасть в тюрьму, чем в армию.

Во Львове к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации: на заседании суда он объяснил, что против войны. Кстати говоря, такой вариант уклонения от мобилизации предлагался и в 2014 году, причем тогда времена были теплые и ламповые, поэтому три года давали с отсрочкой. Нам известен как минимум один человек, которому удалось таким образом избежать мобилизации тогда, но не удалось в 2023 году.

В этих условиях украинским депутатам впору задуматься о своем личном будущем – в нынешнем составе Рады много людей случайных, которым потом в этой стране еще жить надо. А жизнь эта, скорее всего, будет крайне неприятной и возможно даже не очень длинной – в окружении людей, которые сами были насильственно мобилизованы и/или потеряли родственников в результате мобилизации.

Потому неслыханное дело, в Раде образовалась очередь депутатов, желающих досрочно сложить полномочия. Такого на Украине никогда не было – факты сложения полномочий (как, например, певцом Святославом Вакарчуком) всегда были штучными.

Почему же украинцы не желают мобилизоваться? Во-первых, ими движет банальный страх – они уже поняли, что война будет долгая и тяжелая, в командовании сидят идиоты, а оружия не хватает. Ну и самое главное – воевать придется не с таким же мужиком с автоматом, а с ФАБ-3000 с УМПК. И если с мужиком как-то можно порешать (попытаться убить или сдаться), то результаты переговоров с ФАБ-3000 будут немного предсказуемы.

Во-вторых, типичная «хохляцкая хитрость», выраженная формулой «моя хата с краю». Украинцы вроде бы не против победы над Россией, но сама по себе она им не нужна – им надо, чтобы им жить не мешали. А воюют пусть те, кому оно надо – Макрон, например.

Ну и, в-третьих – россказни киевской пропаганды о том, что война якобы справедливая, оборонительная и чуть ли не отечественная, мало трогают сердце среднего украинца. Им, конечно, киевская власть ближе московской, но главное, опять же, чтобы жить не мешали. А киевская власть в данный момент мешает жить намного радикальнее, чем московская – самим фактом мобилизации.