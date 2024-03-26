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Политолог: Для борьбы с уклонистами Киев перейдет к методам нацистской Германии
Политолог Скачко: Нехватка людей и моральное разложение армии толкает украинские власти на введение концлагерей
В ВСУ наблюдается дефицит личного состава, а те солдаты, которые уже призваны, теряют боевой дух. В таких условиях украинское командование предлагает все более жесткие меры, сравнимые с действиями нацистской Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в ВСУ заявили, что место уклонистов – концлагеря и штрафбаты.
«Заявления представителей ВСУ можно расценивать как предвестник еще большего ужесточения мобилизации на Украине. Нехватка людей толкает власти на все более радикальные методы пополнения рядов армии», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Кроме того, сейчас мы видим снижение боевого духа ВСУ. Многие солдаты уже не верят, что они воюют за свою страну и семьи. Они понимают бессмысленность противостояния. Кроме того, там наблюдается моральное разложение. Чтобы сохранить войска, офис Зеленского может начать действовать еще жестче», – отмечает собеседник.
«Все эти методы напоминают действия нацистской Германии. Но еще большую схожесть с ней современной Украине придает стремление насильно омолодить армию. В итоге дело может дойти до аналогов Гитлерюгенда (молодежная организация НСДАП – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул он.
«Население Украины, в свою очередь, ничего с этим поделать не может. Вероятно, возникнут стихийные выступления, но их достаточно быстро подавят. Запад также никак не реагирует на такие жесткие меры, а порой и вовсе поддерживает их», – резюмировал Скачко.
Ранее командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов заявил, что место уклонистов – концлагеря и штрафбаты. Он подчеркнул, что существование таких людей злит его больше, чем все остальные проблемы Украины, будь то олигархи, коррупция или нарушение прав человека.
Кроме того, Маслов подверг критике «уклонистов» из Верховной рады, которые не могут организовать учет и перепись населения вместо повесток и захвата людей на улицах. Он осудил «создание атмосферы безнаказанности» для уклонистов.
Между тем жители города Мукачево на западе Украины собрались на акцию протеста из-за массовой мобилизации в регионе и ее «бандитских методов». Известно, что организаторы распространяли в интернете анонс мероприятия в течение недели – они призывали выйти на улицу тех, кого не могут призвать, в частности женщин, людей старше 60 лет и многодетных.
Напомним, в середине марта стало известно, что командование ВСУ намерено заменить в ходе новой волны мобилизации более 300 тыс. военнослужащих, находящихся в зоне конфликта. В ведомстве добавили, что будут использовать оставшихся после ротации призывников для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».