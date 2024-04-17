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    17 апреля 2024, 22:30 • В мире

    «Партия ухилянтов» стала неожиданной оппозицией Зеленскому

    Эксперты оценили потенциал украинской «партии ухилянтов»

    «Партия ухилянтов» стала неожиданной оппозицией Зеленскому
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Среди украинцев стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов». Это люди, которые избежали призыва в ВСУ, выехали из страны и теперь выкладывают свои видео о жизни за границей, где язвительно отзываются об украинской армии и службе в ней. И этих людей на Украине не осуждают. Смогут ли «ухилянты» оказать влияние на политическую ситуацию в стране?

    Граждане Украины отказываются воевать, пишет Politico. По данным газеты, около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну. При этом для отъезда за границу чаще всего используются незаконные схемы. Если два года назад поезда, уходящие из Киева в Европу, были забиты женщинами и детьми, то сегодня около трети пассажиров составляют молодые парни.

    «Жители центральных и западных регионов страны готовы мириться с военными действиями, однако лишь до тех пор, пока они сохраняют возможность сохранять более-менее привычный образ жизни», – отмечается в статье. Люди не хотят отказываться от посещения «хипстерских баров и вечеринок в клубе».

    Если в начале конфликта страна переживала подъем «патриотического рвения» и призывные пункты были переполнены добровольцами, то сейчас эти настроения «испарились». Украинское общество все больше ощущает давление со стороны государства, в связи с чем количество уклонистов непрерывно растет.

    Опасения граждан небезосновательны. Во вторник Владимир Зеленский подписал законопроект, ужесточающий правила мобилизации. Его текст был опубликован Верховной радой в официальном издании «Голос Украины». Принятые изменения вступят в силу 18 мая. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала социальные и военные последствия данного решения.

    Согласно обновленным правилам призыва, все военнообязанные должны обновить данные в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в течение 60 дней. Таким образом, гражданам необходимо выполнить требования правительства до 18 июля. Это касается и тех, кто успел выехать с территории государства.

    В случае если мужчина превысит допустимый срок, его будет ждать административная ответственность. В настоящее время известно о том, что уклонистов ожидают штрафы в размере от 17 до 22,5 тыс. гривен (от 40 до 54 тыс. рублей) и, на усмотрение ТЦК, лишение права на управление автомобилем через суд. Если же уклонист получил повестку, но не явился в ТЦК, его ждет уголовная ответственность.

    В то же время находящиеся за рубежом граждане Украины массово обеспокоились продлением срока действия своих загранпаспортов. По всей Европе у консульств государства образовались длинные колонны из беженцев, опасающихся депортации на родину. Высокий уровень страха и стресса приводит к большому числу конфликтов между украинцами.

    Так, в Варшаве один из мужчин попытался вне очереди пройти в паспортный сервис. Однако обман был раскрыт, из-за чего началась драка и прибытие к месту происшествия полиции. Очевидцы рассказывают, что попасть на прием в диппредставительство очень трудно. Уже в час ночи у офиса собрались 150 человек. К 10.00 число людей увеличилось в два раза.

    После драки сотрудники консульства заявили об отмене живой очереди, посоветовав гражданам записаться на посещение через электронные сервисы. В Лондоне и вовсе ввели ограничения для желающих продлить срок действия загранпаспорта, пишет ТАСС. Запись на прием закрыли для всех мужчин, проживающих на территории Шотландии и Северной Ирландии.

    А для тех, чьи документы действительны до конца июня, создали отдельную электронную очередь. Однако проблемы граждан меркнут в сравнении с тем, что переживают «уклонисты», до сих пор находящиеся на Украине. The New York Times сообщает, что тысячи мужчин призывного возраста в попытке добраться до Румынии переплывают границу через реку Тиса.

    В результате подобных действий уже погибли 22 человека. При этом офис Зеленского пытается лишить собственных граждан даже такого «окна в Европу». Сотрудники правоохранительных органов установили заграждение из колючей проволоки, призванной пресечь нежелание людей избежать мобилизации.

    С другой стороны, привычный для офиса Зеленского метод запретов, кажется, перестает работать. Социальный протест граждан Украины против ужесточения мобилизации приобретает качественно иное измерение. В социальных сетях набирают популярность видеоролики под песню «Я – ухилянт» (Я – уклонист), демонстрирующие жизнь молодых людей, скрывающихся от ВСУ.

    Творчество молодых людей посвящено нескольким сюжетам. В некоторых материалах мужчины просто танцуют под энергичную композицию, в других – с улыбкой шагают в труднопроходимых местах, а в третьих – показывают будни человека, успешно сбежавшего от мобилизации. Некоторые снимают видео на фоне пляжей и европейских столиц, рекомендуя отправить в зону конфликта детей украинских чиновников. Еще один тренд – демонстрация собак с подписью, которые спаслись от разминирования полей на Украине.

    «Появление своего рода «партии ухилянтов» на Украине – это естественный процесс для людей, которые хотят жить. Это желание становится сильнее, чем чувство мнимого патриотизма. У граждан страны появляется понимание того, что они сражаются не за интересы своего государства, а являются всего лишь бросовым материалом в чужой игре. В сочетании с инстинктом самосохранения – это знание может быть надежной основой антивоенных процессов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Более того, тренд на открытое уклонение от мобилизации будет только нарастать. Видимо, чем сильнее давление российских войск, тем активнее проявляется нежелание украинцев воевать. Призывы и видео «партии ухилянтов» отличаются привлекательностью. Значит, тренд на отказ от мобилизации может стать одним из главных в общественной жизни страны уже в течение ближайших месяцев», – подчеркивает собеседник.

    «Не исключаю, что в будущем все это может вылиться из несистемного движения в создание политической организации. Однако в ответ власти Украины задействуют все репрессивные инструменты. Подавление будет очень жестоким, поскольку лишь борьба с пацифистскими настроениями способна обеспечить выживание офиса Зеленского», – отмечает он.

    «Конечно, «ухилянтов» пока нельзя назвать новой стратой или политическим сообществом. Однако сам термин уже потерял негативную коннотацию и приобрел резко положительную. Мы видим многочисленные ролики в TikTok и Telegram, на которых молодые люди, не скрывая своего лица, хвастаются тем, что они уклоняются от армии, – пояснила правозащитница Лариса Шеслер.

    «И это вызывает понимание не только у их родственников – им сочувствует большинство граждан. Это важнее, чем формирование какого-то политического класса «ухилянтов», потому что ими становится подавляющая часть украинского общества. Это своеобразный вид несогласия с необходимостью превращаться в пушечное мясо», – отметила собеседница.

    «Уже сейчас родители парней, которые не хотят идти на фронт, выступают за переговоры. Но заявить об этом публично – очень опасно.

    В результате популярность «ухилянтства» в соцсетях в некоторой степени является их защитой. Не могут же власти посадить в тюрьму несколько сотен тысяч человек за просмотры роликов в TikTok», – добавила Шеслер.

    На этом фоне, к слову, на Украине все чаще звучат официальные призывы запретить TikTok и Telegram. Кроме того, местные чиновники заявляют о постоянных «контактах» с владельцами платформ с целью цензурирования неподконтрольных им каналов, блогеров, пабликов и сообществ.

    «Сейчас цензура на Украине приобрела циничные формы. Власти пытаются как-то ограничить или запретить использование TikTok и Telegram. Но это не удалось сделать даже в США, что уж говорить про способности офиса Зеленского. У местных политиков ничего не получится, и феномен «ухилянства» продолжит распространяться по соцсетям», – прогнозирует Шеслер.

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