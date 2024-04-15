Украинцы устроили драку в очереди за загранпаспортами в Варшаве

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидца, «окружающие были в шоке», а на место происшествия прибыла полиция, передает ТАСС. Сейчас многие украинцы торопятся оформить загранпаспорта до вступления в силу закона о мобилизации.

Стоит отметить, что попасть в паспортный сервис в Варшаве в настоящее время крайне сложно из-за огромных очередей, которые выстраиваются с ночи. Один из свидетелей произошедшего рассказал, что в час ночи уже было 150 человек записи. По его словам, в 10:00 открывается сервис и там говорят: «Мы не берем живую очередь», а здесь человек 300 стоит, и начали принимать только тех, кто по онлайн-записи.

Уточняется, что после драки живую очередь в паспортном сервисе отменили, оставив только электронную.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.

Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата. Кроме того, депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая поддержала идею отправки женщин на фронт.