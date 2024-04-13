Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
NYT: Тысячи украинцев бегут в Румынию, спасаясь от призыва
Украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса, утверждает New York Times.
Подобное поведение жителей страны указывает на проблему, которая стоит перед украинскими властями, считает New York Times, передает ТАСС.
Власти Румынии указывают, что с начала конфликта на украинской территории через Тису перешли свыше 6 тыс. человек, 22 человека нашли мертвыми. Точное число погибших может быть гораздо больше.
Внутри самой Украины не хватает военнослужащих, а уровень потерь на фронте означает «билет в один конец».
Ранее украинская пресса писала, что вдоль Тисы, на границе Украины и Румынии, установлено заграждение из колючей проволоки. Оно должно пресечь попытки уклонистов от мобилизации.