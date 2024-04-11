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    11 апреля 2024, 08:56 • В мире

    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер

    Зеленский легализует через Раду тотальную мобилизацию украинцев

    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер
    @ REUTERS/Kai Pfaffenbach

    Tекст: Евгений Поздняков

    Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине сегодня должен быть принят Радой. Депутаты предложили к нему более 4 тыс. поправок, из-за чего принятие документа было существенно затруднено и растянулось на два дня. В чем заключаются особенности законопроекта и как его возможное принятие скажется на ходе СВО?

    Верховная рада Украины в среду начала рассматривать обновленный проект закона об ужесточении мобилизации в стране во втором, то есть окончательном чтении. Поправки дорабатывались более двух месяцев, а их общее количество превышает 4,2 тыс. Обсуждение юридических новелл вызвало огромный резонанс среди граждан Украины.

    Так, в случае принятия законопроекта все военнообязанные должны обновить данные в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в течение 60 дней. Это требование касается в том числе выехавших с Украины граждан. Отсчет времени начнется после вступления закона в силу, сообщает «Страна».

    В случае если гражданин превысит допустимый срок, его будет ждать административная ответственность. В настоящее время известно о том, что «уклонистов» ожидают штрафы в размере от 17 до 22,5 тыс. гривен (от 40 до 54 тыс. рублей) и, на усмотрение ТЦК, лишение права на управление автомобилем через суд.

    Кроме того, всех мужчин обяжут носить при себе военный билет. Его отсутствие станет основанием для задержания полицией. Проверять документ получат право и пограничники. Последние, таким образом, получают новые возможности в отказе гражданам в отъезде из страны.

    Расширятся и полномочия ТЦК: если гражданин не обновит свои данные в течение 60 дней, их сотрудники смогут обратиться в полицию для принудительного привода «уклониста». При отсутствии возможности «достучаться» до гражданина ТЦК имеет право отправить ему письменное «требование», после чего мужчине будет дано 10 суток для добровольного выполнения обязанностей. Кроме того, работодателей на Украине планируется обязать доставлять сотрудников в ТЦК.

    «Позже всплыла еще одна важнейшая норма законопроекта. Повестка будет считаться врученной не только лично и под роспись, а и с момента проставления штампа о невозможности ее вручения. Это значит, что если военком не застанет вас дома с повесткой, он может сообщить, что вручение невозможно, и с тех пор повестка считается врученной», – отмечают местные журналисты.

    В то же время комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главкома ВСУ Александра Сырского исключить положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта. По его мнению, рассматривать вопрос увольнения необходимо в рамках другой инициативы. Предложение по ротации бойцов будет подготовлено в течение следующих восьми месяцев после принятия основного закона о мобилизации.

    Еще одно важное нововведение – разрешение изымать у граждан частные средства передвижения при условии, что человек имеет больше одной машины, а также одобрение призыва осужденных. Исключения составят лишь «лица, совершившие преступления против основ нацбезопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».

    При этом из всех четырех тысяч правок, внесенных к законопроекту об ужесточении мобилизации, были учтены лишь 31. Об этом рассказал депутат Рады Ярослав Железняк. Чтение проходило в крайне напряженных условиях. Так, бывший председатель парламента Дмитрий Разумков уточнил, что финальная версия инициативы появилась в последний момент.

    По его словам, депутаты физически не успеют ознакомиться с несколькими сотнями страниц сравнительной таблицы к документу. Данный подход власти вызвал нежелание оппозиции присоединяться к голосованию за изменения в призывном голосовании. Против итогового проекта выступили фракции «Разумная политика» и «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

    Все это происходит на фоне общей дестабилизации парламентской системы Украины, так как у президентской фракции партии «Слуга народа» не хватает голосов, из-за чего в Раде идут торги между властью и оппозицией. К моменту окончания последнего заседания в ночь на четверг (1.45 мск) в зале парламента оставались всего 30 депутатов.

    В результате Рада приняла решение о перерыве до утра четверга. Далее ожидается заявление военных по данному вопросу. И в завершении состоится уже 31-е голосование за последнюю поправку и итоговое согласование по закону.

    Как отмечают эксперты, несмотря на шум вокруг законопроекта о мобилизации, его реальное влияние на возможный ход конфликта несколько преувеличено. На данный момент у офиса Зеленского, ТЦК и «оливок» (так в Киеве, Харькове и Одессе называют сотрудников военкоматов из-за характерного цвета их военной формы) хватает «законных и незаконных оснований для проведения тотальной мобилизации». Однако Зеленский и Рада по ряду причин пытаются легализовать сложившиеся практики и расширить их.

    «Поправки, которые обсуждаются в Раде, не могут существенно изменить ситуацию на фронте. Однако если Зеленскому удастся сохранить масштабы мобилизации, то тем самым он замедлит российское продвижение на фронте в силу объективных причин – просто в ВСУ станет больше людей, пусть и плохо вооруженных», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Интересно, что некоторые депутаты преподносят поправки в законопроект как инициативы, призванные повысить гуманность мобилизации. Но если внимательно читать законопроект, то никакой гуманизации там не предвидится. Наоборот, репрессивная машина Зеленского получит как бы легальные основания для своей работы, и новые правки выглядят совершенно людоедскими», – подчеркивает эксперт.

    «Людей продолжат вылавливать на улицах.

    Избежать службы обычному украинцу сегодня практически невозможно. Зеленский пытается отправить на фронт всех, до кого дотянутся руки, и наличие или отсутствие нового закона ему в этом не помеха. Есть заказ сверху – его надо выполнить. А что и где написано – никого не волнует», – резюмирует Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Большинство поправок, предлагаемых к обсуждению, призваны не скорректировать устоявшиеся нормы призыва, а лишь узаконить уже имеющиеся практики, которые противоречат действующим правовым нормам», – уточняет он.

    «Каждый день в соцсетях появляются новости и свидетельства того, как украинские военкомы игнорируют законодательство. Им был выдан карт-бланш на любые меры. Главная их задача заключалась в достижении конкретного числа мобилизованных. Таким образом, у них были развязаны руки еще до начала дискуссии по поводу этой темы в парламенте», – считает эксперт.

    «На Украине до сих пор сохраняется практика отправки на фронт 18-летних.

    Парни, попадающие в армию таким путем, становятся заложниками военной машины государства. Мы знаем об огромном количестве случаев, когда вчерашних подростков забрасывали в пекло конфликта. Данная практика реализовывалась офисом Зеленского давно, и она будет продолжаться, несмотря ни на что», – акцентирует он.

    «Никуда не денутся и ужасающие «облавы» ТЦК на прохожих. Этих людей хватают не потому, что закон разрешает столь безнравственные действия, а потому, что по-другому заставить местных идти на войну уже не получается. Скорректировать моральный дух общества с помощью инициатив Рады тоже не удастся», – подчеркивает эксперт.

    «К тому же данные поправки обсуждаются уже несколько месяцев. Разве критически важные законы будут так долго одобрять? Не думаю. Скорее всего, мы имеем дело с очередной попыткой Украины продемонстрировать показную демократичность. Власти хотят лишний раз убедить западные страны в том, что они соблюдают формальные процедуры. Поэтому мы и видим попытку легализации тотальной мобилизации в Раде», – резюмирует Онуфриенко.

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