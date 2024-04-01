Зеленский становится просроченным президентом Украины

Эксперты объяснили последствия отказа властей Украины от проведения выборов

Tекст: Евгений Поздняков

31 марта 2024 года на Украине должны были состояться президентские выборы. Согласно конституции, процедура голосования проводится в последнее воскресенье марта при условии, что срок полномочий действующего лидера подходит к концу в рамках текущего года. Для Владимира Зеленского «финальным» днем власти должно стать 20 мая.

Однако дата выборов не была назначена. Данное решение, точнее, его отсутствие, вызывало бурные обсуждения как внутри Украины, так и на Западе. Между тем газета ВЗГЛЯД еще в феврале подробно описывала конституционную коллизию, благодаря которой Зеленский цепляется за власть.

Само украинское руководство ссылается на 108-ю статью Конституции, где сказано, что президент исполняет свои обязанности до избрания на пост нового главы государства. Однако проведение выборов в период военного положения (ВП) невозможно, следовательно, действующая власть якобы имеет право на реализацию своих полномочий до окончания ВП.

В свою очередь противники Зеленского настаивали на обратном. Поскольку в конституции ничего не сказано о том, что полномочия президента (в отличие от Рады) могут продлеваться во время военного положения, то после 20 мая он теряет легитимность как внутри страны, так и за ее пределами.

Таким образом, Зеленскому следовало бы передать руководство страной спикеру парламента, которого 112-я статья Основного Закона страны наделяет правом исполнять обязанности главы государства. Однако с легитимностью Рады все тоже неоднозначно. Выборы в законодательный орган должны были состояться в октябре прошлого года, но также были отменены.

Мандаты действующих депутатов продлились автоматически, однако правящая партия «Слуга народа» фактически утратила ранее имевшееся большинство, что заставляет усомниться в законности ее решений. Например, при голосовании за скандальный законопроект об ужесточении мобилизации в первом чтении «за» высказались лишь 178 парламентариев при необходимых 226.

Остальные голоса просто докупались за наличные, откаты либо под давлением спецслужб. При этом фракции Порошенко и Тимошенко не соглашались с предложенной инициативой. В стране разгорается кризис законодательной власти, признаваемый даже главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

В таких условиях проблема легитимности властей Украины вызывает горячие дискуссии не только на Западе (США ранее настаивали на проведении выборов, однако потом в публичном пространстве к этой теме не возвращались), но и в России, поскольку Москва после переворотов 2004 и 2014 годов уделяет большое внимание этим вопросам.

Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что единоличное решение Зеленского об отмене голосования делает руководство Украины нелегитимным уже с 21 мая. Об этом сообщал ТАСС. Позже глава МИД Сергей Лавров также в интервью «Известиям» предложил сперва «дожить» до указанной даты. «Может, нам и не потребуется ничего признавать», – заметил дипломат.

В экспертном сообществе отмечают: решение Зеленского пойти на узурпацию власти не приведет к обострению политического кризиса внутри страны, так как ключевые оппоненты президента находятся либо в изгнании, либо почти в изгнании – это, например, касается экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которого долгое время пытаются назначить послом Украины в Лондоне.

Теоретически на пост главы государства может претендовать экс-президент Петр Порошенко, окружение которого все чаще поднимает вопрос об истекающей легитимности Зеленского. Но и сам Порошенко находится не в тех политических кондициях, чтобы замахнуться на президентскую булаву ввиду своего антирейтинга. Максимум, на что он может рассчитывать, – пост спикера Рады, который позволил бы ему влиять на формирование правительства. Но реальных возможностей для реализации подобного сценария пока не просматривается.

С другой стороны, просроченная легитимность Зеленского в будущем станет вызовом для США и ЕС. Брюссель и Вашингтон пытаются навязать всему миру представление об Украине как о бастионе демократии, которая сражается за «порядок, основанный на правилах». Но соотнести отмену выборов с демократией проблематично даже для самых искусных манипуляторов в странах НАТО – ведь Зеленский сам разрушает этот миф.

«В ближайшее время серьезных внешне- и внутриполитических проблем на Украине после окончательной утраты Зеленским легитимности, скорее всего, не возникнет. Внутри страны попросту отсутствуют люди, способные развить эту тему. Политическое поле зачищено действующими властями, а инакомыслие активно преследуется спецслужбами», – сказал политолог Владимир Корнилов

«Само понятие «оппозиция» на Украине стало условным. СМИ, высказывавшие альтернативные взгляды, давно закрыты. Лидеры, позволявшие себе критику высшего руководства, либо убиты, либо сидят в тюрьмах. Наиболее удачливым удалось покинуть Украину. Остались только прозападные политики, которые будут делать все, что скажут им из-за рубежа», – уточняет он.

«Между тем Вашингтон и Брюссель дали четкую установку: вопрос легитимности Зеленского в настоящий момент поднимать не стоит.

Не думаю, что оставшиеся на Украине политики сумеют набраться храбрости для того, чтобы нарушить данные пожелания, высказанные западными партнерами», – подчеркивает собеседник. С другой стороны, это также не гарантирует Зеленскому «вечного нахождения у власти».

«Зеленский еще сильнее увяз в необходимости считаться с мнением США и ЕС. Отказавшись от проведения выборов, он оказался в правовом болоте. Теперь, как только он перестанет устраивать зарубежных покровителей, его быстро попросят на выход. Рычаг просроченной легитимности позволяет Белому дому в любой удобный момент его «сковырнуть», – указывает эксперт.

По его мнению, Украина таким образом вступает в фазу юридической подвешенности. «Согласно конституции страны, президентские выборы должны были состояться в последнее воскресенье марта. Никакой отмены в случае военного положения или переноса голосования основной закон не предусматривает», – отмечает он.

«Конечно, Зеленский, может, и будет цепляться за боевые действия, пытаться оправдывать свое пребывание у власти конфликтом с Россией. Но рано или поздно эта отговорка перестанет работать. Зеленский, возможно, сам того не понимая, завел себя в политический тупик», – акцентирует Корнилов.

«Зеленский действительно загнал себя в тупиковое положение», – соглашается политолог Владимир Скачко. «Фактически он полностью подчинил свою судьбу войне, лишившись пространства для маневра. После 20 мая его легитимность в глазах Запада будет зависеть от продолжительности боевых действий. Теперь он становится главным лицом, наиболее заинтересованным в затягивании кровопролития», – считает эксперт.

Он отмечает, что именно конфликт с Россией сегодня служит основным фактором поддержания всей сложившейся на Украине системы власти. «Если противостояние закончится – Зеленский мгновенно потеряет власть. Если же он будет вести себя не так, как необходимо США и ЕС, тогда они вспомнят о его нелегитимности и заменят на другого человека. Но до тех пор, пока он выполняет ключевые требования, к его узурпаторству на Западе будут относиться с молчаливым пониманием, а России, как верно сказал Лавров, нужно дождаться 20 мая. Дальше будет видно», – резюмирует Скачко.