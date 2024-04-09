2 апреля президент Украины Зеленский подписал ряд законов о мобилизации. Теперь возраст, позволяющий призывать украинских мужчин, снижен с 27 до 25 лет. На Украине ликвидируется категория ограниченно годных к службе. Люди, имеющие такой статус, должны пройти медкомиссию и получить категорию «годный» либо «негодный». Третьим законом на Украине создается электронный кабинет призывника, где повестки на войну будут «вручаться» вне зависимости от того, где потенциальный призывник находится.

Понятно, что все эти нормы призваны увеличить поступление людей в ВСУ. В украинских Telegram-каналах не сомневаются, что большинство бывших ограниченно годных будут признаны медиками здоровыми и отправлены на фронт, кроме тех, кто сможет откупиться. Так как граждане Украины в возрасте от 25 до 27 лет в один момент стали пригодными к войне, военкомы их теперь могут отправлять «на мясо».

Главный вопрос в другом. Зачем Зеленский подписывал эти законы сейчас, если все нормы, содержащиеся в них, должны войти в новый закон «О мобилизации»?

В первом чтении этот закон был принят Верховной радой еще в начале февраля. Но к нему было предложено более двух тысяч поправок. В комитетах парламента идут постоянные споры относительно норм проекта. Депутаты делают все, чтобы затянуть принятие документа. Это неудивительно, ведь будущий закон, мягко говоря, непопулярен в украинском обществе. Его сразу окрестили законом «о могилизации», несмотря на то что депутаты обещают исключить из текста такую одиозную норму, как лишение гражданских прав уклонистов. Но все равно этот закон на Украине ожидают с ужасом.

Депутаты, которые проголосуют за закон «О мобилизации», поставят крест на своей политической карьере и будут подвергнуты преследованию. Они приводят в пример судьбу многих членов фракции Партии регионов и коммунистов, которые в январе 2014 года проголосовали за так называемые диктаторские законы Януковича.

На самом деле аналогия очень интересная. Законы от 16 января 2014 года никакими «диктаторскими» не были, а призваны были сохранить на Украине стабильность в условиях Евромайдана. «Врагами народа» проголосовавшие за них депутаты были объявлены после государственного переворота. Именно это, имеют в виду эксперты, произойдет и с депутатами от «Слуг народа» после краха режима Зеленского.

Более того, сами украинские депутаты, видимо, понимают, что всем с Украины убежать не удастся, и никто не хочет стать жертвой разъяренной толпы или оказаться под судом. Среди «слуг народа» немало молодых людей, бывших менеджеров среднего звена, фотографов, айтишников, которые попали в парламент на волне желания населения увидеть в политике новые лица. И они не хотят заканчивать свою политическую карьеру вместе с Владимиром Зеленским и его серым кардиналом Андреем Ермаком.

Уязвимость режима Зеленского в силу неудач ВСУ на фронте и снижения поддержки Запада очевидна даже украинским депутатам, поэтому закон «О мобилизации», по сути, саботируется, что является плохим знаком для Ермака. Выстроенная им система управления дает сбой. Вчерашние менеджеры и фотографы начинают проявлять свою волю. А ужесточение мобилизации ЗЕ-команде необходимо для выживания, чем больше на фронте будет солдат, тем больше «мяса» Зеленский и Ермак смогут бросить в топку войны, чтобы продлить свою власть. Однако депутаты думают о своей шкуре.

Есть другие версии происходящих событий. Согласно одной из них, с самого начала драконовский законопроект «О мобилизации» был нужен Ермаку, чтобы снизить популярность главкома ВСУ Валерия Залужного и убрать его с должности. Залужный больше не главком и скоро отправится в политическую ссылку в Лондон. Дискредитированный проект Ермаку больше не нужен. А необходимые нормы для ужесточения мобилизации будут распределены по разным законам. Три из них Зеленский уже подписал.

Хотя, вероятно, все события вокруг мобилизации являются торгом ЗЕ-команды и политических сил в США. В украинских Telegram-каналах пишут, что Америка требует принять закон «О мобилизации» до того, как в Конгрессе будут голосовать по вопросу финансирования Украины. Спикер американского Конгресса Майкл Джонсон обещает вынести проект о финансировании на голосование в ближайшее время. Несмотря на то что Джонсон предлагает давать Украине деньги в кредит, а не в виде помощи, как раньше, в Конгрессе немало противников выделения средств Киеву даже на таких условиях.

Политическим силам в США, которые хотят выбить Киеву деньги, надо доказать, что Украина жизнеспособна. Один из способов – продемонстрировать, что майданный режим готов воевать до последнего украинца, и законодательная база для этого создана. Поэтому американцы и хотели увидеть закон «О мобилизации» принятым и подписанным Зеленским до голосования. Украина должна внести залог за кредит в виде гарантии мобилизации будущего «мяса». Но Ермак понимал, что заставить депутатов проголосовать за данный закон без демонстрации поддержки Зеленского США невозможно. Поэтому был придуман хитрый ход. Зеленский подписал законопроекты, которые ранее были приняты украинским парламентом и содержат нормы, ужесточающие мобилизацию. По задумке Ермака, этого должно хватить, чтобы украинские лоббисты смогли протащить закон о выделении денег через Конгресс.

В целом ситуация показывает, что власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот человеконенавистнический режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».