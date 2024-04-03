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    3 апреля 2024, 13:58 • В мире

    Почему Зеленского бросает ближайший друг и помощник

    Почему Зеленского бросает ближайший друг и помощник
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Рядом с Зеленским больше не будет человека, игравшего в украинской политике уникальную роль – первого помощника президента Сергея Шефира. Какое отношение Шефир имел к возникновению самого феномена Зеленского как политика и актера, с чем связана его отставка и почему перед нами отчетливый признак агонии руководства киевского режима?

    Перестановки в высшем руководстве Украины продолжаются уже давно, но 30 марта они добрались до святая святых управленческой вертикали – офиса президента (ОП) страны. В отставку были отправлены первый помощник президента Сергей Шефир и несколько других служащих, рангом пониже.

    С формальной точки зрения первый помощник – фигура небольшая. Занят он в основном формированием графика президента. Однако этот человек постоянно контактирует с президентом и уже потому имеет огромное неформальное влияние. При предыдущих руководителях Украины первый помощник служил противовесом главе администрации президента. Однако в окружении Зеленского совершенно непубличный Шефир играл роль действительно уникальную.

    Казалось бы, и Сергей Шефир, и глава ОП Андрей Ермак – соратники Зеленского еще по «Кварталу 95». Но есть разница.

    Ермак – фактически приглашенный сотрудник, который занимался юридическими вопросами. Фигура важная, но не ключевая. Его и в ОП, скорее всего, брали в расчете на то, что он будет заниматься вопросами юридическими. Кто ж знал, что он в результате окажется самым толковым политиком в команде Зеленского?

    А вот «семейный» вес Шефира был намного выше. Братья Сергей и Борис Шефиры были сценаристами, режиссерами и бизнесменами, которые, собственно, сделали из Зеленского – Зеленского. Мы же все видели украинского президента в естественной обстановке, когда он разговаривает без подготовленного текста и сценария, и знаем, насколько он косноязычен. Кроме того, хоть в это и тяжело поверить, Зеленского и Шефиров связывает обычная человеческая дружба.

    После выборов семейный подряд был разделен – Борис остался рулить «Кварталом 95», а Сергей стал сценаристом в администрации Зеленского. Кроме того, он по старой памяти занимался такой сверхважной и естественно очень взяткоемкой сферой, как контакты украинского президента с бизнесом.

    Конфликт между главой ОП и первым помощником был запрограммирован, но для наблюдателей быстро стало очевидным, что выиграет в конечном итоге Ермак. Судя по всему, борьба вокруг Шефира велась нешуточная. В сентябре 2021 года на него даже было совершено покушение – машину обстреляли. Среди версий (преступление так и не было раскрыто) – запугивание со стороны Ермака и «самострел». Шефир якобы уже тогда неуютно чувствовал себя на Банковой и хотел свалить. Но Зеленский каким-то образом смог уговорить его остаться.

    И вот наконец непотопляемый Шефир, державшийся на своем посту против всех прогнозов (и даже, возможно, против своего желания), покидает этот пост, причем в дату символическую. 31 марта должны были состояться президентские выборы и с этого момента начитается обратный отсчет времени к концу президентских полномочий Зеленского (20 мая). Почему же уволен Шефир? В СМИ появилось несколько версий.

    Самая забавная – Зеленский якобы не простил Шефиру отъезд с Украины в начале СВО, в феврале 2022 года. Эту версию почему-то подхватили российские СМИ. Между тем версия эта может вызвать только недоумение.

    Если Зеленский «не мог простить», то почему для отставки потребовалось два года? Отъезд высшего чиновника в начале боевых действий без согласования с президентом автоматически должен повлечь за собой не только немедленное увольнение, но и санкции куда более серьезного порядка. Похоже, версия явно придумана специально для тех, кто верит, что Зеленский в феврале 2022 года до последнего отстреливался из именного «парабеллума» от штурмующего Банковую российского спецназа.

    Вторая версия – он пал жертвой интриг Ермака. Интриги, разумеется, имели место, но тут есть один важный момент – это вопрос не только государственной безопасности, но и персонального выживания Зеленского.

    У президента Украины всегда есть три основных независимых источника информации и влияния: глава администрации (офиса), первый помощник и секретарь Совета нацбезопасности и обороны. Сейчас секретарь СНБОУ заменен со сравнительно самостоятельной фигуры на креатуру Ермака, а первый помощник отставлен и даже если его место займет не ставленник главы ОП, вес у него вряд ли будет сравнимым. Неужели Зеленский ставит себя в зависимость от одного человека?

    Возможно, окружение Зеленского видит выход из кризиса легитимности в изменении системы власти. А именно – Ермак занимает пост премьер-министра, и система власти возвращается к конституционной норме (по Конституции Украина – парламентско-президентская республика). Возможен даже более радикальный вариант – Рада принимает изменения в Конституцию, по которым выборы президента переносятся в парламент (на этом настаивают США, которые протащили такую реформу в Грузии).

    Версия рабочая, но есть два «но». Зеленский, Ермак, да что там – даже координатор парламентского большинства Арахамия не доверяют партии «Слуга народа» (если бы парламентские выборы проводились, от Зеленского шла бы другая партия). И потом, даже в этих условиях Зеленский должен остаться самостоятельным игроком, а не карманным президентом при премьере Ермаке.

    Третью версию газете ВЗГЛЯД сообщают наши киевские источники. По их словам, Шефир якобы ушел сам, по собственному желанию. Желание же это связано с двумя факторами.

    Во-первых, истек срок соглашения, по которому Шефир занимал пост первого помощника президента (в 2019 году Зеленский собирался быть президентом только один срок). Во-вторых, и это самое главное: Шефир не хочет нести ответственность за деятельность своего начальника. Политическую, моральную – и если до этого дойдет, то и уголовную.

    А ответственность будет – неизбежно и в любом случае. Общественный запрос на Украине сегодня такой, что практически любой следующий руководитель страны должен будет разбираться с результатами деятельности Зеленского (коррупция, репрессии, неудачная война, экономическая катастрофа и т. п.). Так что будущее условного Саакашвили ему обеспечено. Причем независимо от того, придут ли к власти сравнительно рациональные политические силы, как в Грузии (это более вероятно), или же радикалы, желающие продолжения войны до последнего украинца.

    И лучше заранее покинуть ту сцену, на которой разыграется эта новая политическая драма Украины.

    Впрочем, можно предположить и другое. Может быть, Шефир все же не бегущая с корабля крыса, а доверенное лицо Зеленского. Который должен выполнить свой долг как старый друг президента. Его задача – подготовить эвакуацию Зеленского на безопасные берега после того, как тому все же придется покинуть пост главы киевского режима. Скорее всего, этим Шефир занимался и во время своего загадочного исчезновения в феврале  2022 года. Именно поэтому он и не был тогда за это наказан.

    Однако в любом случае отставка ближайшего соратника Зеленского – отчетливый признак того, что и сам президент Украины, и его окружение уже видят начало своего политического конца. И не обнаруживают в нем ничего для них самих персонально хорошего.

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