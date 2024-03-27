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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    6 комментариев
    27 марта 2024, 16:20 • В мире

    Почему Зеленскому стал мешать главный русофоб в его окружении

    Почему Зеленскому стал мешать главный русофоб в его окружении
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    На Украине отправлен в отставку один из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов. Как этот человек стал соратником Зеленского, чем именно он при нем занимался – и почему теперь стал не нужен?

    Алексей Мячеславович Данилов, уголовная кличка «Мячик», был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины еще 3 октября 2019 года. Кажется, никто из членов команды Зеленского не занимал столько времени одно место.

    Родился он в 1962 году в Красном Луче Луганской области, и большая часть его биографии была связана с Луганщиной. В политике он получил прозвище «ветеринар», поскольку действительно окончил ветеринарный техникум, некоторое время работал по специальности и даже в бизнесе имел отношение к ветеринарии (по бытующему в Луганске анекдоту он продавал собак под видом волков).

    Занявшись бизнесом в «лихие 90-е», он не мог остаться вне криминала. Данилов был заметной фигурой в окружении уголовного авторитета «Доброслава», который, видимо, дал ему толчок в политику. В июле 1994 года был избран мэром Луганска, но до конца срока не дотянул – в сентябре 1997 года его сняли с должности за совмещение работы градоначальника с предпринимательством, он обвинялся в растрате и хищении бюджетных средств. После этого вписаться в политические расклады не смог. Причем оказался до такой степени невостребованным в политике, что связался с националистическими силами, которые в Донбассе были абсолютно бесперспективными.

    Ставка, однако, сработала – после первого Майдана в 2005 году Данилов стал губернатором Луганской области, но занимал этот пост всего 9 месяцев. Покинул этот пост после коррупционного скандала осенью 2005 года, когда президент Виктор Ющенко зачистил аппарат от людей премьера Юлии Тимошенко. Тимошенко же отплатила за верность – Данилов побыл депутатом «короткой» Верховной Рады пятого созыва в 2006 – 2007 годах. После этого занимал синекуры в различных общественных объединениях и занимался бизнесом.

    Имея такой послужной список, Данилов никак не должен был попасть в команду Зеленского. Новый президент Украины не жаловал людей с политической биографией, тем более – такой пестрой как у Данилова (он только политических партий сменил штук пять по меньшей мере). Обычно Данилова связывали с руководителем «Квартал-концерта» Максимом Ткаченко, который родом из Луганска и прошел в Раду под №25 списка «Слуга народа». Ткаченко, однако, вряд ли можно назвать влиятельной фигурой, хотя в 2019 году его слово имело вес.

    Сам Данилов утверждал, что познакомился с Зеленским во время презентации будущего приложения «Дія» («Действие» – аналог российского приложения госуслуг).

    Малообразованный и грубый Данилов показался Зеленскому чем-то интересен. Скорее всего тем, что является одним из немногих националистов восточноукраинского происхождения. В Луганске его, правда, своим уже давно не считали, а после 2014 года говорить о его возвращении в город стало несерьезно. В июле 2019-го Данилов стал заместителем секретаря СНБОУ, а в ноябре – секретарем.

    СНБОУ – орган конституционный, но лишенный четких полномочий. Каждый председатель (по должности им является президент Украины) лепит функции и структуру аппарата совета под себя. Как правило, СНБОУ уравновешивал влияние либо администрации президента (при Кучме и Януковиче), либо правительства (при Ющенко).

    При Данилове Совет стал, во-первых, органом внесудебной расправы. Именно через СНБОУ киевский режим вводит в действие санкции, в том числе – против граждан Украины.

    В общем-то он использовался для этого с 2014 года. Причем санкции против физических и юридических лиц вводятся в действие президентскими указами. Т.е., СНБОУ фактически придавал видимость коллективности решениям лидера киевского режима. СНБОУ при этом не признает кого-либо виновным в преступлениях, а «ликвидирует угрозы национальной безопасности, исходящие от конкретных людей».

    Во-вторых, это площадка для радикальных, более того – предельно «отмороженных» политических заявлений. Одно из самых известных: «эта демилитаризованная зона (о которой говорил президент России – прим. ВЗГЛЯД) будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала». Или вот сделанное в связи с отставкой: «российское чудовище будет уничтожено, химерное создание скончается и сгинет во мраке истории» (прекрасно сказано – вот просто про современную Украину).

    Загадкой остается то, какую функцию выполнял Данилов в публичной плоскости. Функция другого такого говоруна украинской политики, советника главы офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка понятна – он осуществляет шумовое прикрытие и оправдание действий главы ОП Ермака. Но Подоляк – человек не официальный и даже где-то праздный. Данилов же находился при солидной государственной должности, но мы не помним, чтобы его заявления находили какое-то отражение в реальной политике.

    Какова причина отставки Данилова? Большинство наблюдателей полагают, что Данилов перегнул палку, критикуя спецпредставителя КНР Ли Хуэя: «Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <нецензурно>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом».

    Такого рода заявление создают трудности для украинской дипломатии, а также для США и Великобритании, которые пытаются хоть тушкой, хоть чучелом затащить Китай в антироссийскую коалицию. Особенно неуместным заявление Данилова выглядит сейчас, когда идет дискуссия вокруг участия Китая в конференции относительно мирного урегулирования на Украине.

    Совершенно лишний Данилов и в случае, если дело дойдет до каких-то переговоров с Москвой. Не то чтобы Данилов на них мог как-то повлиять (во время стамбульских переговоров он никак не повлиял), но они бы создали ненормальный информационный фон вокруг переговоров.

    Есть и другие составляющие. Отставка последовала вскоре после теракта в «Крокусе» и заявлений председателя СБУ Василия Малюка, в которых о признался в организации целого ряда терактов в России (исключая «Крокус»). Вероятно, Данилов, как один из самых радикальных деятелей в окружении президента Украины, мог поддерживать такого рода акции (пока рано судить о том, какова роль Украины в этой трагедии – известно только то, что она наличествует).

    Кроме того, приближается время, когда конституционные полномочия президента Зеленского закончатся и надо будет что-то делать с его легитимностью. Один из возможных выходов из ситуации – пойти на выборы. И тут Зеленскому потребуется занять более мягкую позицию по целому ряду идеологических вопросов – и относительно запрета на русский язык, и относительно нацистской идеологии… Автор «гениальной» идеи о том, чтобы предоставить статус государственного языка английскому, в команде президента точно не будет нужен.

    Данилова теперь передвинут на дипломатическую работу. По слухам, которые распространяет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, – в Норвегию.

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