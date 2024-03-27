Почему Зеленскому стал мешать главный русофоб в его окружении

Tекст: Василий Стоякин

Алексей Мячеславович Данилов, уголовная кличка «Мячик», был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины еще 3 октября 2019 года. Кажется, никто из членов команды Зеленского не занимал столько времени одно место.

Родился он в 1962 году в Красном Луче Луганской области, и большая часть его биографии была связана с Луганщиной. В политике он получил прозвище «ветеринар», поскольку действительно окончил ветеринарный техникум, некоторое время работал по специальности и даже в бизнесе имел отношение к ветеринарии (по бытующему в Луганске анекдоту он продавал собак под видом волков).

Занявшись бизнесом в «лихие 90-е», он не мог остаться вне криминала. Данилов был заметной фигурой в окружении уголовного авторитета «Доброслава», который, видимо, дал ему толчок в политику. В июле 1994 года был избран мэром Луганска, но до конца срока не дотянул – в сентябре 1997 года его сняли с должности за совмещение работы градоначальника с предпринимательством, он обвинялся в растрате и хищении бюджетных средств. После этого вписаться в политические расклады не смог. Причем оказался до такой степени невостребованным в политике, что связался с националистическими силами, которые в Донбассе были абсолютно бесперспективными.

Ставка, однако, сработала – после первого Майдана в 2005 году Данилов стал губернатором Луганской области, но занимал этот пост всего 9 месяцев. Покинул этот пост после коррупционного скандала осенью 2005 года, когда президент Виктор Ющенко зачистил аппарат от людей премьера Юлии Тимошенко. Тимошенко же отплатила за верность – Данилов побыл депутатом «короткой» Верховной Рады пятого созыва в 2006 – 2007 годах. После этого занимал синекуры в различных общественных объединениях и занимался бизнесом.

Имея такой послужной список, Данилов никак не должен был попасть в команду Зеленского. Новый президент Украины не жаловал людей с политической биографией, тем более – такой пестрой как у Данилова (он только политических партий сменил штук пять по меньшей мере). Обычно Данилова связывали с руководителем «Квартал-концерта» Максимом Ткаченко, который родом из Луганска и прошел в Раду под №25 списка «Слуга народа». Ткаченко, однако, вряд ли можно назвать влиятельной фигурой, хотя в 2019 году его слово имело вес.

Сам Данилов утверждал, что познакомился с Зеленским во время презентации будущего приложения «Дія» («Действие» – аналог российского приложения госуслуг).

Малообразованный и грубый Данилов показался Зеленскому чем-то интересен. Скорее всего тем, что является одним из немногих националистов восточноукраинского происхождения. В Луганске его, правда, своим уже давно не считали, а после 2014 года говорить о его возвращении в город стало несерьезно. В июле 2019-го Данилов стал заместителем секретаря СНБОУ, а в ноябре – секретарем.

СНБОУ – орган конституционный, но лишенный четких полномочий. Каждый председатель (по должности им является президент Украины) лепит функции и структуру аппарата совета под себя. Как правило, СНБОУ уравновешивал влияние либо администрации президента (при Кучме и Януковиче), либо правительства (при Ющенко).

При Данилове Совет стал, во-первых, органом внесудебной расправы. Именно через СНБОУ киевский режим вводит в действие санкции, в том числе – против граждан Украины.

В общем-то он использовался для этого с 2014 года. Причем санкции против физических и юридических лиц вводятся в действие президентскими указами. Т.е., СНБОУ фактически придавал видимость коллективности решениям лидера киевского режима. СНБОУ при этом не признает кого-либо виновным в преступлениях, а «ликвидирует угрозы национальной безопасности, исходящие от конкретных людей».

Во-вторых, это площадка для радикальных, более того – предельно «отмороженных» политических заявлений. Одно из самых известных: «эта демилитаризованная зона (о которой говорил президент России – прим. ВЗГЛЯД) будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала». Или вот сделанное в связи с отставкой: «российское чудовище будет уничтожено, химерное создание скончается и сгинет во мраке истории» (прекрасно сказано – вот просто про современную Украину).

Загадкой остается то, какую функцию выполнял Данилов в публичной плоскости. Функция другого такого говоруна украинской политики, советника главы офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка понятна – он осуществляет шумовое прикрытие и оправдание действий главы ОП Ермака. Но Подоляк – человек не официальный и даже где-то праздный. Данилов же находился при солидной государственной должности, но мы не помним, чтобы его заявления находили какое-то отражение в реальной политике.

Какова причина отставки Данилова? Большинство наблюдателей полагают, что Данилов перегнул палку, критикуя спецпредставителя КНР Ли Хуэя: «Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <нецензурно>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом».

Такого рода заявление создают трудности для украинской дипломатии, а также для США и Великобритании, которые пытаются хоть тушкой, хоть чучелом затащить Китай в антироссийскую коалицию. Особенно неуместным заявление Данилова выглядит сейчас, когда идет дискуссия вокруг участия Китая в конференции относительно мирного урегулирования на Украине.

Совершенно лишний Данилов и в случае, если дело дойдет до каких-то переговоров с Москвой. Не то чтобы Данилов на них мог как-то повлиять (во время стамбульских переговоров он никак не повлиял), но они бы создали ненормальный информационный фон вокруг переговоров.

Есть и другие составляющие. Отставка последовала вскоре после теракта в «Крокусе» и заявлений председателя СБУ Василия Малюка, в которых о признался в организации целого ряда терактов в России (исключая «Крокус»). Вероятно, Данилов, как один из самых радикальных деятелей в окружении президента Украины, мог поддерживать такого рода акции (пока рано судить о том, какова роль Украины в этой трагедии – известно только то, что она наличествует).

Кроме того, приближается время, когда конституционные полномочия президента Зеленского закончатся и надо будет что-то делать с его легитимностью. Один из возможных выходов из ситуации – пойти на выборы. И тут Зеленскому потребуется занять более мягкую позицию по целому ряду идеологических вопросов – и относительно запрета на русский язык, и относительно нацистской идеологии… Автор «гениальной» идеи о том, чтобы предоставить статус государственного языка английскому, в команде президента точно не будет нужен.

Данилова теперь передвинут на дипломатическую работу. По слухам, которые распространяет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, – в Норвегию.

