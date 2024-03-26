Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины

Политолог Корнилов: Секретарь СНБО Украины Данилов создавал проблемы для Украины

Tекст: Евгений Поздняков

«Алексей Данилов давно получил репутацию крайне непрофессионального человека. За ним числится огромное количество нарушений дипломатического протокола. Он очень часто позволял себе оскорблять важных государственных деятелей других стран. Разумеется, это не могло не приводить к некоторым проблемам для Украины», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Думаю, что его уход с должности напрямую связан с неспособностью выполнять должностные обязанности. В этой ситуации куда больше вопросов вызывает назначение его преемником Александра Литвиненко. Этот человек крайне умен и ранее занимал пост главы службы внешней разведки Украины», – отмечает он.

«На мой взгляд, позиция главы внешней разведки повыше с точки зрения влияния, нежели позиция секретаря СНБО. С чем связано его неожиданное понижение – непонятно. Вполне возможно, что в настоящий момент в офисе Зеленского происходит передел власти, судить о котором, в виду нехватки данных, сложно», – подчеркивает собеседник.

«Что касается самого Литвиненко, то он находится на достаточно хорошем счету в НАТО. Его карьерному взлету не помешал даже тот факт, что он является выпускником Академии ФСБ России. Разумеется, в профессиональном плане он смотрится куда более выигрышно, чем Алексей Данилов», – акцентирует Корнилов.

Замена секретаря СНБО также может свидетельствовать о том, что на Украине формируется группа людей, желающих проложить дорогу к мирным переговорам, считает политолог Владимир Скачко. «Вполне возможно, что часть окружения Зеленского хочет приблизить окончание конфликта и способствует уходу «нерукопожатных» людей с постов», – заметил он.

«Данилов был и является ярким примером деградации украинской государственности. Бездарный человек, продвинувшийся вверх лишь за счет бездумного повторения патриотических лозунгов. Он долгое время позволял себе крайне опасные выражения. Кульминацией его карьеры стал резкий выпад в сторону важного китайского дипломата Ли Хуэя», – уточняет эксперт.

«Сейчас именно Пекин выступает одним из лидеров мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Демарш Данилова мог повлиять на настрой КНР, из-за чего круги, настроенные против «ястребиной» политики, вполне могли способствовать его уходу. Потеря невелика: единственное, что хорошо бы получилось у экс-главы СНБО – подавать палочки Ли Хуэю на чайной церемонии», – указывает Скачко.

Даниловщина в украинской политике запомнится как время беспардонного использования СНБО в качестве репрессивно-карательного органа, рассуждает политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале. «Он стал тем, кто согласился выполнять самую грязную работу – введение санкций, составление списков неугодных, озвучивание заведомо ложной информации. Он намеренно становился одиозным, собирая на себе весь негатив», – подчеркивает эксперт.

«Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны, Александр Литвиненко – прямая противоположность: эрудированный, умный, любитель литературы, музыки и философии, знаток мировой системы принятия решений, в том числе и закулисной. Он крайне осторожен в высказываниях и не любит публичность. Но при этом влиятелен. Как шеф внешней разведки, находился в информационной тени своего конкурента Буданова. Но в отличие от него, всегда был ближе к «телу» первого лица», – резюмирует Бондаренко.

Ранее должность секретаря СНБО Украины по указу Владимира Зеленского покинул Алексей Данилов. Его преемником назначен глава службы внешней разведки Александр Литвиненко. Перестановка произошла после того, как Данилов публично оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, отметив, что КНР не может диктовать офису Зеленского условия мира.

Экс-секретарь СНБО сделал вид, что забыл имя дипломата, после чего нецензурно исковеркал его. Кроме того, он заявил, что «какой-то» спецпредставитель из Поднебесной не имеет право принимать решения о начале диалога Украины и России. Позже спикер МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что ему ничего не известно о произошедшем.

Новый секретарь СНБО, Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. В 1994 году окончил Московский институт криптографии при Академии ФСБ. По специальности – шифровальщик. В 2005 стал руководителем управления департамента государственной безопасности аппарата СНБО. При Петре Порошенко был заместителем секретаря СНБО. С 23 июля 2021 по 26 марта 2024 года – глава Службы внешней разведки Украины.

Также известно, что Литвиненко прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете (Торонто, Канада) и Маршалл-центре (Гармиш-Партенкирхен, Германия). Кроме того, он окончил Королевский колледж оборонных наук в Британии в 2012 году.