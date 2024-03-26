  • Новость часаБортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
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    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    29 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    79 комментариев
    26 марта 2024, 16:49 • Новости дня

    Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Данилова

    Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Данилова
    @ niss.gov.ua

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов освобожден от должности по указу президента страны Владимира Зеленского.

    Секретарем СНБО вместо Данилова назначен глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, передает РИА «Новости» со ссылкой на указ Зеленского.

    Напомним, секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что не знает о ситуации с высказыванием Данилова о спецпредставителе Китая в Евразии.

    26 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении

    Бойцы Южной группировки российских войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения трофейную БМП Marder

    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, сообщило Минобороны России.

    БМП вывезли ночью после разведки местности. При поддержке инженеров «проложили новую дорогу, разминировали минные поля», после чего скрыто приблизились к цели. В результате «немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», передает ТАСС.

    Эвакуированная Marder незначительно повреждена украинскими минами – вооруженные силы Украины хотели уничтожить ее. Из-за своего веса БМП застряла в грунте, ВСУ пришлось бросить ее и бежать.

    Российский механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что трофей доставали долго, под обстрелом. Боец с позывным Длинный сообщил, что колонна техники передвигалась без освещения.

    Заместитель командира по технической части с позывным Казбек пояснил, что Marder захватили после контратаки ВСУ. «Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было «затрофеить», тем более в таком идеальном состоянии», – сказал он, отметив, что БМП «полностью на ходу».

    В январе Минобороны Германии сообщило, что передало Украине десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями. Пленный солдат ВСУ рассказал, что Marder часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца.

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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    26 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения СБУ
    Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения СБУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК, сообщило российское Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотниками, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Целью ударов были центры принятия решения, объекты СБУ, предприятия военно-промышленного комплекса, места дислокации украинских нацбатов и иностранных боевиков.

    Все объекты поражены, цели удара достигнуты, заключили в ведомстве.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    25 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину

    Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии зависимости от поставок газа через Украину

    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерской стороне нет необходимости получать газ от России через украинскую территорию, она получает этот вид энергоносителя через «Турецкий поток», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Поставки газа в Венгрию идут по «Турецкому потоку», решение Венгрии, Сербии, Турции и Болгарии построить этот газопровод было «отличным», заявил Сийярто, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Будапешту нет необходимости в транзите газа через Украину, поскольку этот газопровод обеспечивает безопасность поставок газа.

    Вместе с тем увеличение поставок российского газа по «Турецкому потоку» возможно, его входящая мощность в Венгрии – 8,5 млрд кубометров в год. В 2023 году страна получила по нему 5,6 млрд кубометров, свободные мощности остаются. Страна получает достаточно российского газа. В случае необходимости увеличения она обратится к Газпрому, заключил Сийярто.

    Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

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    26 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальство украинских спецслужб, включая руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), является законной целью для России, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

    Совершающие преступления в отношении России и российских граждан являются законной целью, ответил Бортников на вопрос про Буданова и других глав украинских спецслужб, передает ТАСС.

    На вопрос о том, почему эти цели еще не поражены, глава ФСБ ответил, что «все впереди».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем заочно в России обвиняют Буданова.

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    26 марта 2024, 06:36 • Новости дня
    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot

    Кулеба указал на отсутствие со стороны государств Запада решения передать Украине новые ЗРК Patriot

    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что наблюдается «не просто желание, а решение» относительно передачи Киеву «новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    При этом у союзников Киева сохраняется «возможность» поставок «новых батарей ПВО класса Patriot», но «нет решения о поставках». Украина продолжает уговаривать другие страны передать ей больше комплексов Patriot.

    Напомним, Российская армия нанесла удары по Киеву. Два зенитных ракетных комплекса Patriot были поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве.


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    26 марта 2024, 08:28 • Новости дня
    Коптер заснял, как боевики ВСУ прячут тела сослуживцев
    Коптер заснял, как боевики ВСУ прячут тела сослуживцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский беспилотник зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила тела погибших военных в прифронтовой лесопосадке. По словам источника в силовых структурах России, ВСУ делают это, чтобы скрыть потери и не выплачивать компенсации семьям погибших.

    Инцидент произошел после того, как Российская армия нанесла огневой удар по объекту ВСУ на Херсонском направлении. Разведдрон отслеживал действия противника и заснял, как эвакуационная команда вместо эвакуации тел сбросила их в лесопосадке.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что тела двух раненых боевиков ВСУ погрузили в пикап и повезли в тыл, однако автомобиль сменил курс и заехал в лесополосу. Там и выгрузили тела.

    20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что украинская армия с 1 января 2024 года потеряла свыше 71 тыс. человек в зоне специальной военной операции.

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    26 марта 2024, 01:19 • Новости дня
    На Украине предложили создать концлагеря для уклонистов
    На Украине предложили создать концлагеря для уклонистов
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты, заявил командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Леонид Маслов.

    Маслов в соцсетях заявил, что существование уклонистов злит его больше, чем все остальные проблемы Украины, будь то олигархи, коррупция или нарушение прав человека. Он призвал создать на Украине для уклонистов «институты принудительного труда на победу».

    Он подверг критике «уклонистов» из Верховной рады, которые не могут организовать учет и перепись населения вместо повесток и захвата людей на улицах. Маслов осудил «создание атмосферы безнаказанности» для уклонистов.

    Напомним, на западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». Мобилизационная кампания на Украине провалилась.

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    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

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    26 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт назвал условия для освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Первоочередная цель российских войск – отбросить ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс

    Эксперт назвал условия для освобождения Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Красного российские войска развивают наступление в районе Клещеевки. Цель – отбросить противника за канал Северский Донец-Донбасс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он также счел нецелесообразным штурмовать Часов Яр «в лоб». Ранее стало известно о проблемах ВСУ в Часовом Яре с обороной на фоне больших потерь.

    «Российские войска смогли существенно продвинуться на Артемовском направлении. Официально подтверждено, что освобожден населенный пункт Красное (Ивановское). Это открывает перспективы не столько для наступления на Часов Яр, сколько для выдавливания противника в районе Клещеевки, где с августа идут тяжелые бои», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его оценкам, после освобождения Красного шансы украинских боевиков удерживать территории восточнее канала Северский Донец-Донбасс сводятся к нулю. «Оставление этих позиций – вопрос ближайших недель», – считает собеседник. По мнению Онуфриенко, первоочередная цель российских войск – отбросить ВСУ за Северский Донец-Донбасс. При этом полномасштабное наступление ВС РФ вряд ли будет направлено на агломерацию так называемого донбасского кольца обороны противника, полагает аналитик.

    «Штурм населенных пунктов – это достаточно сложная задача, сопровождаемая большими потерями и разрушениями. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что один город плавно переходит в другой, а между ними зачастую расположены несколько поселков. Речь идет в том числе о Часовом Яре, Константиновке, Славянске», – уточнил спикер. Онуфриенко настаивает: Часов Яр – стратегически значимый населенный пункт, но освобождать его нужно «не в лоб». «Такой ход выглядит более целесообразным. Ведь если поступить иначе, то ВСУ будут накрывать огнем город с близлежащих территорий», – уточняет эксперт.

    «В последний год мы придерживаемся тактики гибкой обороны: российские военные заманивают штурмовиков противника в ловушку, затем их перемалывают при помощи артиллерии. Мне кажется, стоит продолжать придерживаться такой логики – постепенно улучшать позиции, продвигаясь вперед», – акцентировал Онуфриенко. 

    Ранее стало известно, что после зачистки населенного пункта Красное российские войска продолжили продвижение к Часову Яру и заняли новые позиции у этого важного узла обороны украинских формирований. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери. «Это негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра», – отметил он.

    Марочко добавил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часов Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. Он подчеркнул, что все это время там не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за постоянных обстрелов ВСУ.

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    26 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Леонков: ВСУ долгое время обстреливали Артемовск с позиций в Часовом Яре

    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Часов Яр является важным опорным пунктом ВСУ на пути ко второй полосе обороны противника. Взятие города позволит России не только обезопасить Артемовск, но и существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно о колоссальных трудностях украинской армии в рамках обороны Часова Яра.

    «Часов Яр расположен на возвышенности и предоставляет значительное преимущество той стороне, которая контролирует населенный пункт», – говорит военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что после освобождения Артемовска именно из этого населенного пункта противник вел огонь по нашим позициям. «В ходе контрбатарейной борьбы мы проредили артиллерию ВСУ, но обстрелы, к сожалению, еще происходят», – указал спикер.

    Освобождение Часова Яра изменит ситуацию, убежден он. «С одной стороны, это будет способствовать прекращению артиллерийских обстрелов Артемовска. С другой стороны, этот плацдарм открывает нам дорогу к укрепрайону Краматорск – Славянск», – подчеркнул Леонков.

    О стратегическом значении Часова Яра говорит и доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, это важный опорный пункт на пути ко второй полосе обороны противника. «Данный город ранее был тыловым пунктом снабжения группировки ВСУ на передней полосе обороны. Там находились склады, командные пункты», – напоминает собеседник.

    Эксперт настаивает: Часов Яр важно освободить, это позволит обезопасить Артемовск. При этом говорить о том, как именно будет происходить освободительная операция, пока преждевременно, считает спикер. «Очевидно, что самой эффективной тактикой станет окружение населенного пункта», – резюмировал Сивков.

    Ранее стало известно, что ВСУ в Часовом Яре на Донецком направлении из-за колоссальных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, комбинированные удары ВС РФ по живой силе и технике противника на данном участке фронта серьезно сказались на ситуации вблизи населенного пункта.

    Он также подчеркнул, что образовавшаяся нехватка боеприпасов и вооружений в украинской армии деморализует солдат ВСУ. В их среде наблюдаются «панические настроения». «В ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра», – подчеркивает Марочко.

    О плачевной для украинской армии ситуации в населенном пункте ранее сообщало британское издание The Times. Как рассказал газете Виталий Овчаренко, офицер спецназа ВСУ, положение войск в городе давно стало сложным, и оно продолжает ухудшаться с каждым днем.

    Между тем Российская армия продолжает свое продвижение на Донецком направлении. В субботу ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Также силами подразделения южной группировки войск были заняты более выгодные рубежи на данном участке фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны.

    В понедельник в районах Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР) было нанесено поражение третьей штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ.

    В общей сложности противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две самоходные артиллерийские установки Krab, а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».

    По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Красного в совокупности с постепенным приближением к Часову Яру позволяет говорить о скорой возможности начала восстановления Артемовска. Он отметил, что до этого Россия не могла начать разминирование населенного пункта и разбор завалов из-за угрозы непрекращающихся обстрелов.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко описал необходимые для освобождения Часова Яра условия.

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    26 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог: Для борьбы с уклонистами Киев перейдет к методам нацистской Германии

    Политолог Скачко: Нехватка людей и моральное разложение армии толкает украинские власти на введение концлагерей

    Политолог: Для борьбы с уклонистами Киев перейдет к методам нацистской Германии
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    В ВСУ наблюдается дефицит личного состава, а те солдаты, которые уже призваны, теряют боевой дух. В таких условиях украинское командование предлагает все более жесткие меры, сравнимые с действиями нацистской Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в ВСУ заявили, что место уклонистов – концлагеря и штрафбаты.

    «Заявления представителей ВСУ можно расценивать как предвестник еще большего ужесточения мобилизации на Украине. Нехватка людей толкает власти на все более радикальные методы пополнения рядов армии», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, сейчас мы видим снижение боевого духа ВСУ. Многие солдаты уже не верят, что они воюют за свою страну и семьи. Они понимают бессмысленность противостояния. Кроме того, там наблюдается моральное разложение. Чтобы сохранить войска, офис Зеленского может начать действовать еще жестче», – отмечает собеседник.

    «Все эти методы напоминают действия нацистской Германии. Но еще большую схожесть с ней современной Украине придает стремление насильно омолодить армию. В итоге дело может дойти до аналогов Гитлерюгенда (молодежная организация НСДАП – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул он.

    «Население Украины, в свою очередь, ничего с этим поделать не может. Вероятно, возникнут стихийные выступления, но их достаточно быстро подавят. Запад также никак не реагирует на такие жесткие меры, а порой и вовсе поддерживает их», – резюмировал Скачко.

    Ранее командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов заявил, что место уклонистов – концлагеря и штрафбаты. Он подчеркнул, что существование таких людей злит его больше, чем все остальные проблемы Украины, будь то олигархи, коррупция или нарушение прав человека.

    Кроме того, Маслов подверг критике «уклонистов» из Верховной рады, которые не могут организовать учет и перепись населения вместо повесток и захвата людей на улицах. Он осудил «создание атмосферы безнаказанности» для уклонистов.

    Между тем жители города Мукачево на западе Украины собрались на акцию протеста из-за массовой мобилизации в регионе и ее «бандитских методов». Известно, что организаторы распространяли в интернете анонс мероприятия в течение недели – они призывали выйти на улицу тех, кого не могут призвать, в частности женщин, людей старше 60 лет и многодетных.

    Напомним, в середине марта стало известно, что командование ВСУ намерено заменить в ходе новой волны мобилизации более 300 тыс. военнослужащих, находящихся в зоне конфликта. В ведомстве добавили, что будут использовать оставшихся после ротации призывников для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».

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    26 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию

    Песков заявил о желании Запада с помощью Украины оставить Россию «на задворках»

    Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят использовать Украину, чтобы сдержать Россию, оставить ее на задворках, а если получится, то и добить ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, родом из Днепропетровска, где у нее остались подруги детства. Из-за нынешних событий общение с ними на полтора года прекратилось, но затем возобновилось, когда «эти подружки уехали» с Украины в Европу, они «не хотят возвращаться». При этом Навка с подругами «пытаются обходить какие-то вопросы», пишут «Аргументы и Факты».

    Песков также рассказал о «троюродных, четвероюродных» родственниках Навки на Украине, которым из-за этого родства пришлось столкнуться с «некомфортными условиями». «С ними она пока не общается, но я убежден, что и это общение со временем все равно наладится», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что нынешний период в истории двух стран является очень сложным. Россия принимает необходимые меры для защиты своего будущего и борется с государством, которое заразилось «бациллой неонацизма». Песков не сомневается, что после завершения этого периода народы России и Украины восстановят общение, и по меркам истории «это произойдет достаточно быстро».

    По словам Пескова, многие страны хотят способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Россия приветствует такой настрой, но, как подчеркнул Песков, решение украинской проблемы без участия России невозможно.

    По его словам, Украина стала инструментом в руках коллективного Запада для давления на Россию, попыток не только сдержать, но и «добить ее». России важно «прекратить процесс нанесения ущерба» ее безопасности и не допустить существования у своих границ враждебного государства с националистической идеологией.

    Он указал на намерения Украины силой вернуть Крым и подчеркнул, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое открыто заявляет о подобных планах. «Про новые регионы я даже не говорю», – сказал он. Обсуждать эти вопросы без участия России Песков считает абсурдным и бесперспективным.

    Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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