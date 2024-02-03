Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.2 комментария
На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы
Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».
«Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».
Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.
По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.