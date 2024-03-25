Российские ракеты прилетели на праздник СБУ в Киеве

Эксперты оценили молниеносное поражение объекта СБУ в Киеве

Tекст: Евгений Поздняков

Российская армия нанесла серию ударов по объектам, расположенным на территории Киева. Около 11:30 мск в городе была объявлена воздушная тревога. Несколько взрывов прогремели на юго-западе столицы, а также в районе аэропорта Жуляны. Об этом ТАСС сообщили очевидцы. Также несколько ударов фиксировалось в Киевской области.

В другом сообщении ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах говорится об уничтожении двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в районе Жулян. Подчеркивается, что в составе экипажа находились и наемники из стран НАТО. Интересно, что в мае прошлого года ВС России уже уничтожали ЗРК Patriot, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

Ближе к обеду в Сети появились сообщения о «прилете» по зданию, в котором находились представители СБУ. При этом Виталий Кличко пытался выдать уничтоженное строение за жилой дом. Между тем военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале уточняет, что данные помещения использовались штабом гражданской обороны Украины.

Некоторые источники также сообщают, что российским ракетам потребовалось всего лишь около трех минут для преодоления расстояния от Крыма до Киева, что вызвало удивление у многих экспертов и журналистов, включая украинских. Однако от ВС РФ на этот счет официальной информации пока не поступало.

По мнению авторов отраслевого Telegram-канала «Военный осведомитель», речь может идти о гиперзвуковых ракетах 3М22 «Циркон». Отмечается, что данный тип вооружений уже применялся для атаки по объектам в Киеве. При этом благодаря высокой скорости полета боеприпаса ПВО противника попросту не успела отреагировать на возникшую угрозу.

Удары ВС РФ вызвали широкий резонанс на Украине. Так, местное издание Kyiv Post признало, что целями обстрела стали «офисы СБУ». Однако газета отмечает, что боеприпасы якобы были своевременно сбиты, но «падающие обломки повредили как минимум два здания в центральных районах» города. Интересно, что данная статья стала редким подтверждением со стороны украинской прессы об ударах ВС России по объектам украинских спецслужб.

В экспертной среде отмечают, что данная публикация может служить подспорьем для офиса Зеленского в переговорах с западными странами о предоставлении ВСУ большего количества вооружений. Особенно это касается систем ПВО, так как ВС России в последние месяцы активно истощают оборону противника.

«Публикация Kyiv Post предназначалась прежде всего для англоязычной публики. На мой взгляд, Украина в очередной раз пытается выпросить у западных стран ракеты и, что самое главное, средства ПВО. В последнее время многие американские и европейские СМИ писали о том, что ВСУ не хватает вооружений», – рассказала политолог Лариса Шеслер газете ВЗГЛЯД.

«По всей вероятности, кто-то в Киеве пытается «выдавить слезу» на Западе. Публикация как бы кричит о сложившемся критическом положении: под удар попадают даже спецслужбы государства. Поэтому им приходится раскрывать правду о результатах наших ударов», – подчеркивает собеседница.

«Судя по всему, нужда в боеприпасах превышает необходимость поддерживать ауру профессионализма и мнимой защищенности.

Обращу внимание, что данный удар Россия нанесла в день Службы безопасности Украины. Спецслужбы всего мира имеют весьма специфическое чувство юмора. Вполне возможно, что ракетчики РФ могли таким образом «поздравить» своих противников», – акцентирует Шеслер.

В то же время военный эксперт Алексей Леонков считает, что в Kyiv Post опубликовали данную статью из-за невозможности скрыть последствия ударов по Киеву. «Россия давно предупреждала о намерениях ликвидировать центры, где могут располагаться украинские спецслужбисты. Думаю, что в офисе СБУ вполне могли сидеть не только украинские, но и зарубежные специалисты», – отмечает он.

«Факт присутствия иностранцев также делает невозможным замалчивание потерь. При этом, на мой взгляд, обстрел случайно совпал с днем СБУ. Однако ничего страшного в этом нет: России удалось «поздравить» противника со «знаменательным событием», потому что в будущем у них поводов для праздника не будет», – подчеркивает собеседник.

«Важно отметить, что ракеты, выпущенные ВС РФ по Киеву, преодолели весьма приличное расстояние за рекордное время.

Вероятно, удар был нанесен при помощи гиперзвуковой модели «Циркон». Ее характеристики совсем немного уступают «Кинжалам» в плане дальности. Кроме того, речь идет о боеприпасах морского базирования», – акцентирует эксперт.

«Однако оба комплекса показали свою бесспорную эффективность. Они обладают высокой точностью на конечном этапе полета, что позволяет поражать очень сложные и труднодоступные цели. Помимо офиса СБУ нашим военным также удалось уничтожить две ЗРК Patriot, которые располагались в Жулянах», – напоминает он.

«Скорее всего, с нашей стороны планировалось комплексное поражение важных объектов. Вначале были ликвидированы системы ПРО, что в дальнейшем обеспечило успех в ликвидации офиса СБУ. Слаженная и взвешенная работа дала положительный результат. Противник привык, что помещения их спецслужб обычно не подвергаются атаке», – уточняет собеседник.

«И судя по реакции украинских журналистов, у нас вышла неплохая встряска СБУ. Однако уничтожение ЗРК Patriot имеет и долгосрочные последствия. Россия дала понять всем иностранным специалистам, поддерживающим ВСУ, что их вооружения и советники непременно нарвутся на наши ракеты», – резюмирует Леонков.