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    22 марта 2024, 20:45 • Общество

    Разрушение Днепрогэс лишает Украину электричества для маневров

    Разрушение Днепрогэс лишает Украину электричества для маневров
    @ Denys Shmyhal/Prime Minister of the Ukraine/Telegram/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России нанесли удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – Днепрогэс. Сама плотина не повреждена, однако большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена. В чем заключаются особенности Днепрогэс и что на практике может означать ее выход из строя для самой Украины?

    В результате масштабной серии ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины серьезные повреждения получила Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс). На объекте начался пожар, угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет. Однако движение транспорта по дамбе было приостановлено.

    Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота назвал ситуацию критической. «Разбиты крановые балки, нужно полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование», – уточнил он, добавив, что жертв на станции не было. По состоянию на 16.00 мск Минэнерго Украины сообщило о запуске части оборудования, «несмотря на большие повреждения», однако речь о производстве электроэнергии пока не идет.

    Днепрогэс имеет богатую и долгую историю существования. Ее сооружение было начато еще в 1927 году. Конструкторский проект был разработан в рамках плана ГОЭРЛО. Уже к 1932-му на станции были пущены первые гидроагрегаты, а в 1939-м состоялось торжественное открытие ГЭС. Во времена индустриализации именно ее многие называли символом передового развития СССР.

    Неудивительно, ведь на момент окончания возведения данная ГЭС являлась крупнейшей в Европе. С началом Великой Отечественной войны в истории ГЭС появились трагические страницы. В августе 1941-го советские войска для предотвращения использования мощностей немцами взорвали плотину объекта, хотя спустя время немцы ее восстановили в своих интересах.

    Уже в 1943 году во время контрнаступления СССР немцы покинули Днепрогэс, предварительно взорвав ее с помощью 12 вагонов взрывчатки и десятка авиабомб. После окончания войны данный объект был реконструирован, а после распада Союза он стал важной частью энергетической системы Украины.

    «Поражение Днепрогэс осложнит работу всей украинской энергетической инфраструктуры. Причем фактор непосредственной выработки электричества здесь не играет значительной роли. В стране 50% энергии вырабатывают с помощью атомных технологий, еще 40% принадлежат ТЭЦ. На гидрообъекты, таким образом, приходится лишь 10%», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Однако именно ГЭС обеспечивали стабильное поддержание маневренных мощностей,

    то есть возможностей системы обеспечивать утренние и вечерние перепады использования электричества. Среди всех объектов, которыми располагает Украина в данной сфере, именно Днепропетровская ГЭС являлась самой значительной», – отмечает он.

    «Таким образом, утраты по данному показателю могут составить до 1,5 гигаватт. Каждый раз, когда люди будут массово собираться на работу, возвращаться домой, напряжение на систему будет колоссальным. Выход лишь один – обеспечить веерные выключения света, что усилит социальное недовольство граждан», – подчеркивает собеседник.

    «Попробовать «подменить» ГЭС станциями другого типа не удастся. АЭС, например, не предназначены для обеспечения плавной выработки энергии во время часов особо высокой нагрузки. ТЭЦ также не могут длительно находиться в режиме бесконечных переключений: нужны часы на то, чтобы их механизмы пришли в норму после перепада температур», – уточняет эксперт.

    «Быстро восстановить поврежденные участки Днепрогэс – нереально.

    Двигатели, задействованные на этой станции, не выпускаются массово. Речь идет о штучном товаре, каждый из которых создается под нужды конкретного объекта. Воспроизвести столь сложное устройство в условиях военного времени и обеспечить его установку невозможно», – указывает он.

    «Думаю, данные обстрелы ВС РФ ставили своей главной целью снижение возможностей ВСУ производить сборку дронов и БЭК на территории Украины. На этот процесс уходило немало электроэнергии. Теперь же, в условиях веерных отключений и нехватки маневренных мощностей, продолжать данную практику будет гораздо сложней», – акцентирует Анпилогов.

    В то же время военный аналитик Михаил Онуфриенко ранее предположил, что удар по Днепрогэс осложнит логистику для ВСУ и преследует долгосрочные цели. «Нам необходимо обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – прогнозирует Онуфриенко.

    С экономической точки зрения, Днепрогэс вносил также существенный вклад в функционирование энергосистемы Украины, соглашается политолог Иван Лизан. «Данная станция обеспечивала электричеством оба берега Днепра. Главный ущерб нанесен по маневренным мощностям. Как можно судить по заявлениям местных чиновников, из 1,5 гигаватт около половины утеряны безвозвратно», – считает он.

    «Конечно, возможность возместить утраченные возможности выработки энергии все еще сохраняются. Думаю, офис Зеленского постарается договориться со странами ЕС об усилении перетока с их территорий, но усилить маневренные мощности таким образом не получится», – подчеркивает собеседник.

    «Значит нагрузка на другие объекты инфраструктуры существенно возрастет. Не исключаю, что это может спровоцировать ряд аварий, а также возвращение к веерным отключениям света. Восстановить Днепрогэс для Украины не представляется возможным.

    В стране попросту отсутствует производство, способное создать необходимые детали на замену поврежденным»,

    – указывает эксперт. «В целом офису Зеленского лишь один раз удалось отчитаться в полном восстановлении работы объекта энергетической системы. Ему удалось починить ТЭЦ в Ахтырке на Сумщине, но масштабы попросту несопоставимы. К тому же многие комплектующие ГЭС выпускались и обслуживались Россией. О продолжении сотрудничества на текущем этапе не может быть и речи», – замечает он.

    «Главный вопрос: перерастут ли подобные удары в системную практику? Мы уже наблюдали схожие обстрелы в прошлом. Это сократило экспортные возможности Украины. Однако если в течение следующей недели поражение критически важных объектов на Украине продолжится, то можно будет говорить о потенциальном уничтожении большинства имеющихся мощностей у Украины», – резюмирует Лизан.

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