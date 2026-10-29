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Приставы прекратили исполнительные производства в отношении Смольянинова
Приставы закрыли дела о взыскании долгов с актера Смольянинова
Судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении актера Артура Смольянинова* (иноагент, в списке террористов и экстремистов) из-за невозможности найти должника или его активы.
Актер не оплатил свыше 101 тыс. рублей задолженности по кредитным платежам. Соответствующее исполнительное производство было прекращено в январе из-за отсутствия возможности установить местоположение должника или его активов, передает РИА «Новости».
Иных неоконченных исполнительных производств за актером не числится. При этом прекращение производства по кредитному долгу не означает аннулирования самого долга: при обнаружении должника взыскатель может повторно предъявить исполнительный документ.
Актер объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии. В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России. В марте суд оштрафовал Смольянинова на 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом