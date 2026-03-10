Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.0 комментариев
Суд оштрафовал актера Артура Смольянинова за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал иноагента Артура Смольянинова на 45 тыс. рублей
Актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, получил штраф в 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах, он является фигурантом уголовного дела о ложной информации об армии.
Таганский районный суд столицы признал актера виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, передает РИА «Новости».
Мужчине вменили несоблюдение соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях.
«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», – огласила решение судья.
Кроме того, ранее в отношении артиста завели уголовное дело о распространении ложной информации про Вооруженные силы России. Ожидается, что 13 марта Басманный суд приступит к рассмотрению этих материалов по существу.
В настоящий момент фигурант числится в международном розыске. Правоохранительные органы заочно избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу актера о фейках.
Между тем задолженность артиста в России достигла 216 тыс. рублей.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом