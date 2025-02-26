Долг актера Смольянинова в РФ достиг 216 тыс рублей

Задолженность Артура Смольянинова в РФ увеличилась до 216 тыс рублей

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, задолженность актера Артура Смольянинова в России достигла 216 тыс. рублей. В отношении него открыто 38 исполнительных производств, большинство из которых связаны с неуплатой штрафов за нарушения правил дорожного движения. Также на актера наложены штрафы за дискредитацию Вооруженных сил России на сумму 30 тыс. рублей и имеется неоплаченный кредит на более чем 101 тыс. рублей.



Исполнительное производство по кредитной задолженности прекращено в связи с невозможностью взыскания, так как не удалось установить местонахождение должника и его имущества. В середине августа 2024 года сумма задолженности Смольянинова составляла около 175 тыс. рублей.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Артура Смольянинова по обвинениям в возбуждении ненависти и публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Актер был объявлен в федеральный и международный розыск в октябре прошлого года. Он покинул Россию после начала специальной военной операции и критиковал политику властей. Смольянинов также выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и был признан иноагентом в январе 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи установили, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов*, обвиняемый в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Государство, в котором Смольянинов предположительно находится, отказало российским следователям в правовой помощи. Российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера за фейки об армии и возбуждение ненависти.