СК РФ установил местонахождение Смольянинова

Смольянинов, обвиняемый в экстремизме, найден Следственным комитетом РФ

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Следственный комитет РФ установил местонахождение актера Артура Смольянинова, который был заочно арестован по обвинению в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Срок предварительного следствия по делу продлен до 26 апреля 2025 года.



По материалам дела, Смольянинов, известный ролями в фильмах «Девятая рота» и «Белая гвардия», был объявлен в международный розыск после критики в адрес российской власти и выражения готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. В январе 2023 года он был признан иностранным агентом в РФ.

Смольянинов дважды привлекался к административной ответственности. В прошлом году его оштрафовали на 48 тыс. рублей за отказ предоставить данные о своих заграничных источниках финансирования, а в 2023 году – на 30 тыс. рублей за негативные высказывания о действиях Вооруженных сил РФ. Все решения, включая заочный арест, вступили в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти, однако государство, в котором он предположительно находится, отказало в правовой помощи.

Смольянинов подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Он также накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

