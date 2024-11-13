Актер Артур Смольянинов обжаловал заочный арест по делу о фейках о ВС России

Tекст: Мария Иванова

Актер Смольянинов, признанный в России иноагентом, обжаловал решение Басманного суда Москвы о заочном аресте, передает ТАСС. Обвинения, выдвинутые против него, касаются распространения фейков о Вооруженных силах России и возбуждения вражды. Известно, что апелляция была передана в суд по почте, после чего на сайте суда появилась соответствующая отметка.

Смольянинов был заочно арестован 29 октября по обвинению в нарушении ч. 2 ст. 282 УК РФ, связанной с возбуждением ненависти и вражды, а также ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, касающейся распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Ранее на суде не было заявления о подаче жалобы, однако позже апелляция актера была получена.

Актер стал известен по ролям в таких фильмах, как «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка» и «Дуxless». После начала спецоперации он покинул Россию, открыто критиковал политику властей и выражал готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины. В январе 2023 года Смольянинов был официально признан иноагентом в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Артура Смольянинова* заочно арестовали на два месяца по делу о фейках в отношении ВС России и возбуждении вражды, мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.

Смольянинов в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым утверждал, что Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть».

Иван Охлобыстин заявлял, что Артур Смольянинов* находится в отчаянном положении.