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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 12:42 • Новости дня

    Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров

    Новак назвал цену российского дизеля для США предметом переговоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос цены российского дизельного топлива для американского рынка является предметом коммерческих договоренностей, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Это предмет коммерческих переговоров», – заявил Новак в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, как будут формироваться цены на дизель для США, передает ТАСС.

    А отвечая на вопрос о возможном продлении лицензии после апреля 2027 года, вице-премьер отметил, что сейчас таких переговоров нет. По его словам, пока рано говорить о продлении, необходимо посмотреть, как будет развиваться ситуация.

    Новак также рассказал, что в поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только США. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки в любой момент, сейчас идут переговоры по коммерческим условиям.

    Ранее Новак сообщал, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США и всем партнерам – 300 тыс. тонн в октябре с ростом до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре, в перспективе объем может вырасти до 3,5 млн тонн в месяц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Александр Новак назвал сроки первых поставок российского дизеля в США.

    В среду он подтвердил прямые поставки российского дизеля в США.

    Новак рассказал о позитивной реакции на дизельную сделку России и США.

    14 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

    Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

    «По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.

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    15 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров

    США задумались о смягчении санкций против «теневого флота» ради фрахта

    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    @ EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против так называемого «теневого» флота танкеров, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы, чтобы снизить рекордные ставки фрахта, сообщил американский чиновник.

    Администрация Дональда Трампа обсуждала ослабление санкций в отношении судов «теневого флота», ранее перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы, ради снижения рекордных мировых ставок фрахта, заявил американский чиновник, передает Reuters.

    Новые обсуждения касались допуска на такие суда так называемой «законной нефти» – сырья и нефтепродуктов, не подпадающих под санкции Вашингтона, но не российского и иранского экспорта, находящегося под карательными мерами; целью называлось увеличение поставок нефти и топлива из региона Персидского залива.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в обращении к Всемирному нефтяному конгрессу в Эр-Рияде заявил, что администрация обсуждает смягчение ограничений на суда «теневого флота», чтобы сбить рекордные ставки фрахта, которые уже подорвали спрос на американскую нефть, однако полная запись его выступления недоступна.

    Министерство энергетики США подчеркнуло, что возможное послабление санкций не позволит России наращивать экспорт нефти и нефтепродуктов, тогда как компании для использования таких судов должны будут получать разрешения Минфина; отраслевые источники отмечают, что даже в случае смягчения мер страховщики останутся связаны правилами ЕС и Британии, поэтому заметного снижения фрахта не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг New York Post узнала о сроках поставок российского дизельного топлива в США после временной отмены санкций. В среду вице-премьер Александр Новак назвал условие для дальнейшего ослабления американских ограничений против российского ТЭК. Во вторник стало известно, что Евросоюз готовил новые санкции против России, несмотря на договоренности с Трампом по поставкам российского дизеля.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

    На ваш взгляд
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    Результаты
    16 комментариев Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    13 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    В Геленджике и Новороссийске ввели особый режим из-за угрозы разлива нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда.

    Режим повышенной готовности ввели для сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС из-за аварий, произошедших 6 октября в результате атак безэкипажных катеров на суда в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».

    Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора региона Сергей Лагутин. Специалистам поручили усилить контроль за состоянием окружающей среды и проводить круглосуточные дежурства.

    По данным Минтранса России, во вторник танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории зафиксировали открытое горение нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море.

    Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда. У берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после удара судна.

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    13 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Казахстан недосчитался 6 млн тонн нефти из-за аварии на Тенгизе

    Добыча нефти в Казахстане упала на 6 млн тонн из-за проблем с КТК

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна в текущем году недополучила около 6 млн тонн нефти из-за аварии на месторождении Тенгиз и проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом.

    Потери Казахстана в добыче нефти в текущем году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и аварии на Тенгизском месторождении составили порядка 6 млн тонн, передает ТАСС.

    «Авария на Тенгизе в начале года, проблемы с КТК – мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Как потеряли – не добыли, если говорить точно, они лежат в земле, но в процессах экономики не участвуют», – рассказал Жумангарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов.

    Летом на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошел сбой электроснабжения.

    Республика осудила атаки Украины на суда консорциума.

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    12 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз

    Новак: Рост цен на нефть во многом вызван стоимостью фрахта и страховки

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фрахта и страхования при перевозке нефти выросла по отдельным направлениям в пять–десять раз и взяла на себя большую часть роста цен на нефть, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак в интервью ИС «Вести» рассказал о темах встречи министров стран ОПЕК+ на полях Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

    «Через Ормузский пролив до сих пор не поступает на мировой рынок порядка 6–7 млн баррелей в сутки, и это действительно существенно вносит свой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня такая серьезная волатильность на рынке», – сказал он.

    Он отметил, что также говорили о ситуации, связанной с ростом цен на перевозки в мире. «И фактически вот это повышение цены на нефть, которое сложилось, сегодня министры отмечали, что большую часть этого повышения цены взяли на себя именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования», – заявил Новак.

    По его словам, рост цен на перевозку нефти связан с глобальными рисками, недостатком транспортных средств, закрытием Ормузского пролива и военными угрозами, в том числе нападениями на гражданские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты.

    Новак отметил, что министры выразили обеспокоенность ситуацией, договорились совместно мониторить ее и работать с международными организациями, включая Международное энергетическое агентство, для стабилизации рынка. Стороны также согласились продолжить встречи для консенсусного обсуждения вопросов и принятия решений по балансировке рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ОПЕК заявили, что доставка и страховка энергоносителей обходятся дороже трети их цены.

    Цена нефти Brent в понедельник впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

    ОПЕК+ в понедельник также заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

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    13 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты Морспасслужбы не зафиксировали разлив нефтепродуктов в Черном море у побережья Краснодарского края после инцидента с танкером, сообщил оперативный штаб региона.

    «Сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяют в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы разглядели на снимке, сделанном со спутника 10 октября после пожара на танкере», – сообщили в оперштабе, передает ТАСС.

    Специалисты Морской спасательной службы проводят мониторинг акватории Черного моря и не подтверждают загрязнение нефтепродуктами, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росрыболовство взяло на контроль ситуацию с судном в Черном море.

    Президенту Владимиру Путину доложили об атакованном танкере.

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    14 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    На побережье Новороссийска выявили выбросы нефтепродуктов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на береговой линии Новороссийска, они не связаны с пострадавшим ранее танкером, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Вещества не являются нефтепродуктами с танкера, поврежденного в октябре, указали в штабе, передает РИА «Новости».

    Специалисты взяли пробы на анализ для уточнения состава и происхождения загрязнения. К уборке побережья привлекли 42 сотрудника службы «Кубань-СПАС» и Новороссийской муниципальной службы спасения, а также 11 единиц техники.

    Экологическая обстановка в муниципалитетах контролируется круглосуточно. На данный момент значительных выбросов на берег и крупных нефтяных пятен на поверхности моря не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти ввели особый режим в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефти.

    Морспасслужба не обнаружила загрязнения воды после пожара на танкере в Черном море.

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    12 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры стран ОПЕК+ на встрече в Эр-Рияде подчеркнули важность безопасности международных морских путей для поставок энергоносителей и выразили готовность взаимодействовать с другими организациями для улучшения условий судоходства.

    Главы делегаций ОПЕК+ договорились сотрудничать с правительствами и международными организациями, чтобы улучшить условия судоходства по всему миру, передает РИА «Новости».

    «Министры продолжат следить за развитием ситуации и будут взаимодействовать с правительствами, представителями отрасли и международными организациями, такими как IEF (Международный энергетический форум – прим. ВЗГЛЯД), МЭА (Международное энергетическое агентство) и другими, для улучшения условий судоходства во всем мире», – говорится в сообщении ОПЕК.

    Также на встрече, которая прошла в рамках конгресса Всемирного нефтяного совета (WPC), министры энергетики и нефти подчеркнули «чрезвычайную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойных поставок энергоресурсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Николай Патрушев указал на необходимость для России и Китая вместе обеспечивать безопасность судоходства.

    В ОПЕК сочли закономерным мировой кризис на рынке топлива.

    В воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

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    15 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    NYP узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива

    NYP: Российский дизель поступит в США до промежуточных выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приостановил действие санкций для обеспечения американского рынка российским горючим на фоне рекордного роста мировых цен, первые поставки ожидаются до промежуточных выборов.

    Источники сообщили газете New York Post (NYP), что российское дизельное топливо поступит на американский рынок до промежуточных выборов 3 ноября, поскольку в прошлом месяце цены на топливо достигли рекордной отметки в 6,53 доллара за галлон.

    Топливо «должно прибыть в течение следующих двух недель, если мы все уладим», сообщил газете американский источник, отметив, что Россия согласилась отправить «довольно значительное» количество.

    Ранее Дональд Трамп снял ограничения на импорт российского дизеля, а президент России Владимир Путин отменил введенный в прошлом году запрет на его экспорт.

    Американский лидер отметил, что соглашение позволит снизить глобальное ценовое давление. По данным источников, Вашингтон пошел на этот шаг после того, как атаки президента Украины Владимира Зеленского на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к резкому подорожанию топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США и спрогнозировал снижение цен на дизель по всему миру. Россия выразила готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизеля.

    В Германии потребовали заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США.

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    14 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке

    WSJ: Мировые цены на нефть выросли после атак на танкеры в Ормузском проливе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость нефти на мировых рынках начала расти из-за опасений трейдеров по поводу стабильности поставок после сообщений об ударах по танкерам и атаке на объект саудовской компании Saudi Aramco.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2%, достигнув 105,92 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в декабре также прибавили 0,2% и составили 93,39 доллара за баррель. Повышение цен стало реакцией на сообщения о нападении на здание саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, а также на новые удары по танкерам в районе Ормузского пролива.

    Рост котировок в среду последовал за смешанной торговой сессией во вторник, когда цены на нефть марки Brent снизились, а фьючерсы на американскую нефть, напротив, продемонстрировали незначительный рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США. Во вторник танкер подвергся атаке в этом же регионе. В воскресенье хуситы заявили об ударах по нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции в Саудовской Аравии.

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