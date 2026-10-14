Новак рассказал о позитивной реакции на дизельную сделку России и США

Новак: Сделку России и США поддержали те, кому нужен стабильный рынок топлива

Tекст: Дарья Григоренко

Все участники рынка, заинтересованные в стабильном спросе и предложении топлива, позитивно оценивают дизельную сделку России и США, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что касается любых вопросов или решений, предложений, направленных на балансировку рынка, позитивно воспринимается всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, стабильных инвестициях», – сказал Новак.

Таким образом вице-премьер ответил на вопрос журналистов о том, как лидеры стран ОПЕК+ отреагировали на топливное соглашение между Москвой и Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России заявил о кампании австралийских СМИ против дизельной сделки с США.

МИД оценил рычаги давления Вашингтона на Украину ради соглашения по топливу.

В понедельник Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.