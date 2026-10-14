Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Новак рассказал о позитивной реакции на дизельную сделку России и США
Новак: Сделку России и США поддержали те, кому нужен стабильный рынок топлива
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны, заинтересованные в стабильности спроса и предложения на мировом рынке топлива, позитивно оценивают дизельную сделку Москвы и Вашингтона.
Все участники рынка, заинтересованные в стабильном спросе и предложении топлива, позитивно оценивают дизельную сделку России и США, передает РИА «Новости».
«Мне кажется, что касается любых вопросов или решений, предложений, направленных на балансировку рынка, позитивно воспринимается всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, стабильных инвестициях», – сказал Новак.
Таким образом вице-премьер ответил на вопрос журналистов о том, как лидеры стран ОПЕК+ отреагировали на топливное соглашение между Москвой и Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России заявил о кампании австралийских СМИ против дизельной сделки с США.
МИД оценил рычаги давления Вашингтона на Украину ради соглашения по топливу.
В понедельник Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.