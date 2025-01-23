Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».14 комментариев
Долг Артура Смольянинова превысил 200 тысяч рублей
Смольянинов увеличил долг до 216 тысяч рублей из-за кредитов и штрафов
Артур Смольянинов* накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тысяч рублей, включая штраф за дискредитацию армии.
Как передает РИА «Новости», актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, увеличил свой долг до 216 тысяч рублей. Еще в июле 2024 года его задолженность составляла 164 тысячи рублей, включая почти 100 тысяч рублей по кредиту.
На данный момент, согласно имеющимся документам, Смольянинов не погасил долг по кредиту и задолжал 30 тысяч рублей штрафа за дискредитацию российской армии в 2022 году.
Помимо этого, у актера числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тысячи рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тысячи рублей были получены в этом месяце.
В январе 2023 года Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае текущего года он был включен в перечень террористов и экстремистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Артур Смольянинов* подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Ранее он был заочно арестован на два месяца по этому делу, причем мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.
Также сообщалось, что Смольянинов*, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть» в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).
* Признан(а) в РФ иностранным агентом