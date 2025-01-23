Долг Артура Смольянинова превысил 200 тысяч рублей

Смольянинов увеличил долг до 216 тысяч рублей из-за кредитов и штрафов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, увеличил свой долг до 216 тысяч рублей. Еще в июле 2024 года его задолженность составляла 164 тысячи рублей, включая почти 100 тысяч рублей по кредиту.



На данный момент, согласно имеющимся документам, Смольянинов не погасил долг по кредиту и задолжал 30 тысяч рублей штрафа за дискредитацию российской армии в 2022 году.

Помимо этого, у актера числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тысячи рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тысячи рублей были получены в этом месяце.

В январе 2023 года Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае текущего года он был включен в перечень террористов и экстремистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Артур Смольянинов* подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Ранее он был заочно арестован на два месяца по этому делу, причем мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.

Также сообщалось, что Смольянинов*, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть» в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).