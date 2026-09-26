Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Бывший пресс-секретарь Зеленского предрекла украинцам зимнюю катастрофу
Юлия Мендель заявила о грядущей гуманитарной катастрофе на Украине зимой
Экс-представитель президента Украины Юлия Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.
Жители Украины готовятся к тяжелейшим испытаниям предстоящей зимой, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. В беседе с американским журналистом Такером Карлсоном экс-чиновница описала плачевное состояние энергосистемы страны, передает РИА «Новости».
«Энергетическая инфраструктура лежит в руинах. Поэтому украинцы ожидают гуманитарной катастрофы зимой, и многие уезжают уже сейчас», – подчеркнула Юлия Мендель.
Из-за надвигающегося кризиса странам Запада следует приготовиться к резкому увеличению потока беженцев, отметила экс-секретарь. Ранее украинские власти уже призывали население готовиться к худшему сценарию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский эксперт Олег Попенко также предупредил о приближении «зимы Судного дня» из-за уязвимости энергетической инфраструктуры.
А еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала предстоящие холода потенциально самым тяжелым периодом для Киева. Ранее Швейцария передала четырем регионам Украины 30 дизельных генераторов.