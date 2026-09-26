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При ночной атаке ВСУ погибли три жителя Запорожской области
В результате ночного удара украинских войск по территории Запорожской области погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Жертвами массированной ночной атаки украинских беспилотников стали три мирных жителя Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий в «Максе» сообщил подробности трагедии.
«В Приморском муниципальном округе в результате атаки на гражданские автомобили на автодороге вблизи населенных пунктов Орловка и Бердянское пострадал мужчина 1994 года рождения», – рассказал чиновник.
Также он добавил, что в Пологовском округе при ударе по частному дому погибла женщина 1964 года рождения. Возле села Ивановка жертвой стал мужчина в гражданском автомобиле, его личность сейчас устанавливается. В селе Новогорьевка ранения получил еще один местный житель.
В Васильевке удар беспилотника унес жизнь молодой женщины 1990 года рождения. Ее 16-летняя дочь получила ранения, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь. У погибшей остались двое маленьких детей, власти пообещали оказать поддержку всем пострадавшим семьям.
Также Балицкий рассказал, что за ночь военные уничтожили и подавили более 600 дронов противника. Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября российские военные нейтрализовали около 400 украинских дронов над Запорожской областью.
В августе жертвами целенаправленных обстрелов мирных населенных пунктов региона стали два человека. В июле в результате вражеских атак погибли три мирных жителя.