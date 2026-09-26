При ночной атаке ВСУ погибли три жителя Запорожской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жертвами массированной ночной атаки украинских беспилотников стали три мирных жителя Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий в «Максе» сообщил подробности трагедии.

«В Приморском муниципальном округе в результате атаки на гражданские автомобили на автодороге вблизи населенных пунктов Орловка и Бердянское пострадал мужчина 1994 года рождения», – рассказал чиновник.

Также он добавил, что в Пологовском округе при ударе по частному дому погибла женщина 1964 года рождения. Возле села Ивановка жертвой стал мужчина в гражданском автомобиле, его личность сейчас устанавливается. В селе Новогорьевка ранения получил еще один местный житель.

В Васильевке удар беспилотника унес жизнь молодой женщины 1990 года рождения. Ее 16-летняя дочь получила ранения, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь. У погибшей остались двое маленьких детей, власти пообещали оказать поддержку всем пострадавшим семьям.

Также Балицкий рассказал, что за ночь военные уничтожили и подавили более 600 дронов противника. Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября российские военные нейтрализовали около 400 украинских дронов над Запорожской областью.

В августе жертвами целенаправленных обстрелов мирных населенных пунктов региона стали два человека. В июле в результате вражеских атак погибли три мирных жителя.