В Петербурге нашли живым пропавшего внука укрывавшего Ленина рабочего

Поисковики нашли живым пропавшего в Петербурге Эдуарда Парвиайнена

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад» сообщил об успешном завершении розыска 78-летнего пенсионера, передает РИА «Новости». «Найден, жив», – говорится в официальном заявлении волонтеров в социальной сети. Местонахождение пожилого мужчины оставалось неизвестным с 23 сентября.

Эдуард Парвиайнен является прямым потомком петроградского рабочего Петра Парвиайнена. Именно в доме его семьи на Карельском перешейке Владимир Ленин скрывался от Временного правительства в 1917 году. Эту информацию ранее опубликовало петербургское отделение общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае поисковики обнаружили живой пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку. В феврале следователи искали исчезнувшего в Петербурге девятилетнего мальчика.

Между тем весной от острой инфекции скончалась двоюродная правнучка Владимира Ленина.