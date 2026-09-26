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Зеленский сообщил о разрушении энергетических объектов на Украине
Зеленский сообщил о разрушении энергообъектов в трех областях Украины
Владимир Зеленский сообщил о разрушении ряда энергетических объектов в трех регионах Украины.
Президент Украины рассказал о повреждении объектов инфраструктуры в трех регионах страны, передает ТАСС.
«Разрушение инфраструктуры: <…> энергетические объекты в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях», – сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Точное количество и тип поврежденных объектов украинский лидер уточнять не стал. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ответные удары Москвы оказались настолько чувствительными, что Киев запросил перемирие, в том числе касающееся энергетической инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября глава киевского режима подтвердил масштабные повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Сумской области.
В июле украинский лидер заявил о поражении инфраструктуры в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.
Зимой серия взрывов привела к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране из-за урона объектам обеспечения атомных станций.