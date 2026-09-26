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Пострадавшие от медведя жители Бурятии сами застрелили зверя
Пострадавшие от нападения медведя в Бурятии мужчины сами застрелили зверя
Мужчины, на которых в субботу напал медведь в селе Хара-Шибирь в Бурятии, сами застрелили зверя из карабина, сообщила представитель администрации Заиграевского района республики.
Двое мужчин искали телят у леса, оба были вооружены. Когда медведь повалил одного из них, второй открыл стрельбу. Зверь переключился на стрелявшего, и в этот момент лежавший на земле мужчина достал карабин и застрелил хищника, пишет РИА «Новости».
Ранее в Минздраве Бурятии сообщили, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу медведь напал на двух мужчин в бурятском селе Хара-Шибирь.
В начале месяца в Красноярском крае медведь растерзал двух грибников в тайге.
В прошлом месяце медведь напал на мужчину во дворе частного дома в Бурятии.