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Российские военные уничтожили переправу через Днестр в Одесской области
Вооруженные силы России поразили понтонную переправу через Днестр
Российские Вооруженные силы в течение минувшей ночи нанесли удары по понтонной переправе, по которой из Румынии и порта Измаил шли военные грузы в пользу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские Вооруженные силы за прошедшую ночь уничтожили понтонную переправу, по которой осуществлялся транзит военных грузов для украинской армии, передает ТАСС.
«[Поражена] в Одесской области: понтонная переправа через р. Днестр, используемая для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил», – говорится в официальном сообщении Министерства обороны России. В ведомстве уточнили, что переправа активно использовалась для снабжения ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины.
Накануне расчеты реактивных беспилотников поразили сухогрузы с военным имуществом в районе портов Одессы и Измаила.
В этот же день военные уничтожили три транспортных судна с грузами для украинской армии.