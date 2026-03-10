Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.3 комментария
Пушилин: Российские штурмовики прорвались к Золотому Колодезю в ДНР
Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия на красноармейско-добропольском направлении, они вступили в ожесточенные сражения в южных кварталах Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Константиновское направление: здесь ожесточенные бои и в южной части Константиновки, в лесопосадках за последние дни развернулись», – заявил Пушилин в интервью «Вестям».
Политик также сообщил о продвижении штурмовых подразделений к населенному пункту Золотой Колодезь. Кроме того, российские войска ведут бои на подступах к Белицкому и Новому Донбассу, занимая позиции в районах Гришино и Сергеевки.
В январе Пушилин сообщал о тяжелых столкновениях вблизи села Гришино на красноармейском направлении.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что город Константиновка в ДНР оказался без электричества, газа, воды и мобильной связи, что создало катастрофическую гуманитарную ситуацию для оставшихся мирных жителей.