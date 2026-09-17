История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.0 комментариев
ВС России поразили объекты инфраструктуры и склады ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и военного имущества, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 956 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 237 803 беспилотника, 672 ЗРК, 30 941 танк и другие бронемашины, 1 778 боевых машин РСЗО, 36 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 091 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Утром в четверг сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар по Киеву.
В ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.
Накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры.