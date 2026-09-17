ВС России поразили объекты инфраструктуры и склады ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 956 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 237 803 беспилотника, 672 ЗРК, 30 941 танк и другие бронемашины, 1 778 боевых машин РСЗО, 36 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 091 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Утром в четверг сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

В ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры.