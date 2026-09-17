История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.0 комментариев
Российские военные поразили аккумуляторный парк в Киевской области
Российские войска уничтожили крупный энергетический объект в Броварах, который снабжал электричеством военную инфраструктуру Киевской области, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России нанесли удар по аккумуляторному парку хранения энергии в Броварах, передает РИА «Новости».
Парк хранения энергии находился в Броварах, он обеспечивал функционирование военных объектов в Киевской области, указало министерство в Max.
Этот объект играл ключевую роль в энергообеспечении украинской военной инфраструктуры в регионе.
В ходе ночного удара российские военные поразили производство беспилотников и дата-центр в Киевской области.
В начале сентября на территории складских помещений в Броварах произошел масштабный пожар.
Двумя днями ранее операторы дронов уничтожили местный логистический центр «Равен Украина».