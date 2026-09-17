Силы Йемена отразили наступление хуситов на Мариб

Вооруженные силы Йемена остановили продвижение отрядов мятежников в Марибе

Tекст: Мария Иванова

Правительственные войска отразили массированную атаку хуситов по трем направлениям к югу и западу от города Мариб, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.

Также сообщается о боях на границе провинций Лахдж и Таиз в районе стратегически важного хребта Кахбуб, прилегающего к Баб-эль-Мандебскому проливу. В ходе этих столкновений мятежники понесли значительные потери.

Ситуация в стране обострилась в начале сентября на фоне масштабного наступления «Ансар Аллах» на юго-западе. Хуситы начали наносить удары ракетами и беспилотниками по прибрежным районам Красного моря, стремясь перерезать пути к городу Моха. Позднее мятежники отчитались об установлении контроля над западными территориями с выходом к проливу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена.

В прошлом месяце мятежники сообщили об ударах по саудовским силам в Мохе и Марибе.

В августе при атаке движения по йеменскому военному лагерю погибли два человека.