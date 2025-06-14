Карлсон назвал участие США в атаках Израиля «средним пальцем избирателям» Трампа

Журналист Карлсон призвал Трампа «отказаться от Израиля» и не воевать с Ираном

Tекст: Ирма Каплан

«Если Израиль хочет развязать эту войну, он имеет на это полное право. Это суверенная страна, и она может поступать, как ей заблагорассудится. Но не при поддержке Америки», цитирует журналиста – Jewish Insider.

В последние дни Карлсон высказывался о том, что опасения по поводу доступа Ирана к ядерному оружию необоснованны, а война с Исламской Республикой не только приведет к тысячам американских жертв на Ближнем Востоке, но и «будет равносильна глубокому предательству» базы Трампа и фактически «положит конец его президентству».

Карлсон повторил это в своем информационном бюллетене, обвинив Трампа в «соучастии в акте войны» посредством «многолетнего финансирования и поставок оружия Израилю».

Прямое участие США в войне с Ираном, сказал Карлсон, «стало бы средним пальцем в лицо миллионам избирателей, которые отдали свои голоса в надежде создать правительство, которое наконец поставит США на первое место».

«То, что произойдет дальше, определит президентство Дональда Трампа», – заключил он.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.



