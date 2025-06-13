Небензя: Россия решительно осудила атаку Израиля на Иран

Небензя напомнил о возможных радиологических последствиях ударов Израиля

Tекст: Ирма Каплан

«Тревогу вызывают возможные радиологические последствия поражения ядерных объектов», – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Он отметил, что Россия на протяжении «целого ряда лет» предупреждала о неприемлемости силового решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, так как это может повлечь тяжелейшие последствия не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.

«Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровья сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры», – добавил он.

Небензя подчеркнул, что неспровоцированные атаки по территории суверенного Ирана и целенаправленные удары по объектам мирной ядерной инфраструктуры не могут иметь оправданий.

Он призвал международное сообщество включиться в разрешение ситуации и не оставаться «безучастным к подобной провокации».

Действия Израиля против Ирана, по словам Небензи, являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, что Россия решительно осуждает

«Это ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права. Его военные авантюры толкают регион на грань большой войны», – сказал российский дипломат.

Небензя указал на то, что из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе и эта ситуация требует неотложного внимания Совбеза ООН, так как атака Израиля против Ирана толкает мир к «масштабной ядерной катастрофе».

«Хотели бы выразить соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами. в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», – добавил он.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.