Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.20 комментариев
Израиль зафиксировал пуски ракет со стороны Ирана
Армия Израиля зафиксировала пуски ракет с территории Ирана
Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана, населению рекомендовали спрятаться в убежищах, работает ПВО, сообщили в Армии Израиля.
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, начата операция по их перехвату, передает ТАСС.
По данным армейской пресс-службы, система оповещения страны сработала после обнаружения угрозы.
Жителям Израиля разослано экстренное предупреждение с указанием немедленно укрыться в защищённых помещениях.
Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.